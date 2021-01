Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La nouvelle génération de consoles Sony et Microsoft est alimentée par la technologie AMD, de sorte que dans tous les cas, le principal gagnant est la société nord-américaine dirigée par Lisa Su. Bien que 2020 ait été une année difficile à bien des égards et qu’on pensait même qu’il serait très difficile d’accueillir la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S, les choses se sont mieux passées que prévu et AMD en est surpris.

Chez AMD, ils sont heureux des débuts de la PS5 et de la Xbox Series X | S

Lors d’une interview menée par VentureBeat, Lisa Su, PDG d’AMD, a évoqué le lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft en novembre 2020 et ce que cela signifiait pour l’entreprise qui est chargée de leur donner vie grâce à leurs processeurs. et l’architecture. Dans un premier temps, la réalisatrice s’est dit surprise de la capacité de toutes les personnes impliquées à distribuer des millions de consoles de nouvelle génération dans le monde: «Nous sommes ravis du résultat des lancements de consoles. Ils ont écouté séparément Sony et Microsoft, leurs discussions sur l’ampleur de chaque lancement et la réception des produits. De notre point de vue, si l’on y réfléchit, avec la quantité de nouveau matériel à installer, des millions d’unités à expédier, tout s’est très bien passé. “

D’autre part, Lisa Su a souligné que la demande pour PS5 et Xbox Series X | S a impressionné tout le monde chez AMD et a souligné l’excellente relation qu’ils entretiennent avec les divisions de jeux Sony et Microsoft après avoir travaillé avec elles pendant des années: “D’après ce que nous avons appris, la demande est plus élevée que ce que nous pensions et nous essayons de mettre en place plus de capacités pour cela. Mais nous sommes très satisfaits des lancements, des partenariats avec Sony et Microsoft. Ils ont des stratégies quelque peu différentes. «Mais nous nous sommes très bien associés aux deux. C’est un cycle formidable. Cela en dit long sur la quantité de technologie que nous avons pu intégrer dans le facteur de forme de la console.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source