La Ligue professionnelle du jeu vidéo ou LVP C’est sans aucun doute l’une des organisations d’e-sport les plus importantes de toute la région hispanophone. Il gère les droits sur les ligues professionnelles de titres tels que League of Legends, Call of Duty, CS: GO, FIFA, entre autres.

Sa contribution à la professionnalisation de l’esport dans la communauté latino est incontestable, malgré certains épisodes qui ne le sont pas. Cependant maintenant le PDG de LVP, Jordi Soler, a donné une interview, qui a enflammé le débat sur les réseaux sociaux pour ses commentaires. Il s’avère que le leader a commenté que “l’esport n’est pas un sport, mais plutôt un divertissement”.

“C’est ainsi que nous le traitons. Le mot même ‘eSports’ est très mauvais car il vous fait déjà penser que c’est un sport. Si nous mettons ‘eGames’, qui commence à être utilisé, cela ne vous donne pas l’occasion de parler de sport”, Soler a exprimé à El Español.

Il a également assuré que le fait que les jeux vidéo aient des propriétaires et qu’ils puissent fermer les serveurs à tout moment en tuant le jeu, ce qui dans le football par exemple ne pouvait pas arriver. Le débat sur la question de savoir si l’esport est un sport ou non dure depuis plusieurs années maintenant. Récemment, l’organisation sportive des Jeux asiatiques 2022 a intégré l’esport comme un sport de plus.

