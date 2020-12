Il fut un temps où l’avenir de la marque Xbox était remis en question après les problèmes de lancement de la Xbox One, mais après le changement de directive dans la division et la nouvelle vision de l’entreprise, qui passe plus que jamais par le services, tous les doutes à ce sujet ont été levés. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dit qu’ils le sont pleinement engagé sur Xbox en particulier et les jeux en général.

“En premier lieu, nous sommes très heureux du lancement de la nouvelle console dans le marché. Nous nous sommes toujours attachés à faire en sorte que notre communauté de joueurs, qui compte sur nous pour produire les meilleures consoles, dispose d’une nouvelle génération de consoles, qui sont puissantes et, vous savez, vraiment géniales pour le jeu », a commenté Nadella à propos de l’image de marque et le lancement de la Xbox Series X | S lors de la dernière réunion des actionnaires (via GamingBolt), interrogés sur l’engagement de l’entreprise envers sa division de jeux. “Et nous le soutenons avec le meilleur contenu et la meilleure communauté.”

_ «Mais notre vision plus large est de faire en sorte que les 3 milliards de joueurs puissent jouer à leurs jeux où ils veulent, avec tout le contenu qu’ils veulent et avec qui ils veulent, et c’est vraiment sur quoi nous bâtissons notre stratégie. Nous avons doublé notre portefeuille de contenus avec l’acquisition de ZeniMax.

«Il nous voit progresser dans les efforts de notre communauté et de notre offres d’abonnement avec Game Pass. Et c’est ce que vous pouvez attendre de nous », déclare le directeur. «Nous sommes absolument très, très concentrés sur les jeux et nous nous assurons que les 3 milliards de joueurs du monde entier le meilleur contenu, la meilleure communauté et les meilleurs services cloud pour booster vos expériences de jeu à l’avenir.

L’avenir de la marque Xbox à travers la nouvelle Xbox Series X | S et le reste de ses plates-formes de jeu, telles que PC et Android, ressemble à aujourd’hui plus sûr que jamais. Microsoft lève un pari très solide pour les années à venir après un investissement important dans l’achat de studios tels que Bethesda et l’expansion du Xbox Game Pass, qui comprend en décembre 17 nouveaux jeux.