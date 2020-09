Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, ainsi que l’ancien marin de Seattle Dave Valle, s’apprêtent à lancer le premier lancer avant le match des M de dimanche. (Capture d’écran Twitter via @Mariners)

Satya Nadella est une grande fan de cricket. Mais dimanche, il s’est retrouvé dans un sport différent lorsque le PDG de Microsoft a lancé le premier lancer virtuel des Mariners de Seattle avant le match de l’équipe contre les Padres de San Diego.

L’ancien receveur des Mariners, Dave Valle, a rejoint Nadella pour le tirage au sort socialement éloigné – qui a besoin de six pieds quand vous pouvez aller avec 60 pieds, 6 pouces?

Après que Nadella ait lancé son premier lancer, Valle a déclaré: «Pas mal. Je pense que vous pouvez faire un peu mieux. Nadella a donc apporté un peu de muscle de l’enclos sous la forme de Master Chief et d’autres de la franchise de jeux vidéo Microsoft «Halo».

@Microsoft C.E.O. @satyanadella, rejoint par @DaveValleMLB et quelques invités spéciaux. pic.twitter.com/487cBBqyYf – Seattle Mariners (@Mariners) 20 septembre 2020

Les compétences de baseball de Nadella semblent avoir bien transféré de ce qu’il a appris sur le terrain de cricket en grandissant en Inde. Il avait précédemment déclaré à . que c’était son rêve en tant que garçon de pratiquer le sport populaire de manière professionnelle.

«Le sport avait un héritage très riche à mon école et j’ai continué à jouer à l’école et au cricket junior en tant que quilleur (rotation du bras droit)», a déclaré Nadella. «À un moment donné, j’ai réalisé que j’avais atteint ma limite et j’ai heureusement découvert ma prochaine passion dans l’ingénierie et la technologie!»

L’amour de Nadella pour le sport comprend également le football. Il fait partie du groupe de propriété Seattle Sounders FC.