L’une des niches de marché que nous trouvons sur le marché de la téléphonie mobile est celle des smartphones conçus pour les joueurs. Nous avons des modèles de différentes entreprises qui promettent de tirer le meilleur parti des jeux que nous téléchargeons et l’un d’entre eux, Nubia, a un nouveau lancement en vue.

C’est l’héritier du Red Magic 5S que l’on connaît déjà et qui a été lancé au second semestre 2020. Un terminal que le PDG de Nubia, Ni Fei, a annoncé sur Weibo avec quelques coups de pinceau sur ses caractéristiques avec une affiche frappante. Éléments auxquels s’ajoutent d’autres spécifications fournies par Digital Chat Station.

Charge rapide de 4500 mAh et 120 watts

Le PDG de Nubia, Ni Fei, a partagé deux des caractéristiques du nouveau terminal à venir. Un Nubia Red Magic 6, qui comportera un Batterie de 4500 mAh et la possibilité d’utiliser un système de recharge rapide avec rien de plus et rien de moins de 120 watts à base de nitrure de gallium (GaN), un matériau qui gagne progressivement en présence sur le marché technologique.

Oui pour l’instant il n’y a pas d’image officielle qui nous permet de voir à quoi ça ressemble Avec lequel le Red Magic 6 arrivera et dans sa présentation, seule une affiche a été jointe qui ne révèle aucun design ou spécifications supplémentaires du téléphone.

Le Red Magic 6 fait également 4500mAh + 120W, ainsi qu’un écran ultra-haut 1080p et Snapdragon 888. Le nord-ouest du Shanxi est dans le chaos. pic.twitter.com/fXOUmTSvlW – Digital Chat Station (anglais) (@chat_station) 11 janvier 2021

Il a été dans ce cas, Digital Chat Station (@chat_station), la chaîne qui a filtré ce qui peut être certaines des spécifications de Red Magic 6. offrirait une résolution de 1080p et avec le dernier chipset Qualcomm Snapdragon 888 sous son boîtier.

Nous avons la base du Nubia Red Magic 5S pour attendez-vous à ce que ce nouveau modèle hérite de certaines fonctionnalités que nous avons déjà vu dans la génération précédente comme le système de refroidissement actif peut être grâce à l’utilisation d’un ventilateur et d’un dissipateur de chaleur, quelque chose à combattre lors de longues sessions de jeu.

De plus, et en termes de design, on suppose que le Red Magic 6 aurait un arrière qui change de couleur … mais afin de connaître toutes ses données nous n’avons qu’à attendre les informations officielles pour le côté de l’entreprise.

Via | 91mobiles

