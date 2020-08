Dans les dernières heures, le réseau social TIC Tac perdu une autre pièce importante, nous parlons de la Le PDG Kevin Mayer qui a démissionné. Certainement une période difficile pour l’entreprise, surtout après que l’administration Trump l’a évincée du marché américain.

Mayer a quitté ByteDance avec un communiqué de presse et un message adressé à ses employés: «C’est à contrecœur que j’ai voulu vous faire savoir que j’ai décidé de quitter l’entreprise. L’environnement politique a radicalement changé « .

Le PDG de TikTok a quitté l’entreprise

ByteDance, immédiatement après sa déclaration, il a voulu prendre note de sa décision. Voici ses paroles: « Nous nous rendons compte que la dynamique politique de ces derniers mois a considérablement changé la portée du rôle de Kevin et nous respectons pleinement sa décision. » Mayer est devenu PDG en mai après un passage chez Disney, se retrouvant devant gérer l’entreprise au milieu de la crise sanitaire due à la pandémie et catapulté dans une soudaine guerre froide entre les États-Unis et la Chine.

A partir de maintenant, ce sera Vanessa Pappas, actuelle directrice générale avec un passé chez Google, pour assumer le rôle de PDG par intérim. À ce stade, la question se pose pourquoi Mayer a quitté la direction de l’entreprise chinoise: pression de la Maison Blanche? Des divergences de vues sur la manière de sortir de la crise? Un rappel de Pékin? Ou même le difficulté à respecter les délais de vente, peut-être juste le Microsoft, Oracle ou Google publiquement intéressé, a ajouté lorsque TikTok a décidé de poursuivre le gouvernement américain en justice? la réponse n’est toujours pas claire.

Nous savons seulement avec certitude que la situation pour l’entreprise devient de plus en plus compliquée et le temps qui la sépare de l’effondrement est très court. En fait, mettre TikTok en crise signifierait mélanger les cartes sur la table du marché, traquer ces 700 millions d’utilisateurs actifs qui peuplent le réseau social chinois chaque mois.