Bill Gates Sr. en 2010. Photo via la Fondation Bill & Melinda Gates.

Bill Gates Sr., un avocat respecté, un leader civique dévoué, un mentor de confiance et un philanthrope influent qui a contribué à façonner l’industrie technologique de Seattle avant même que son fils ne cofonde Microsoft, mourut lundi des suites de la maladie d’Alzheimer. Il avait 94 ans.

«La mort de mon père est une perte énorme pour notre famille et les nombreuses personnes dont il a touché la vie. Papa a vécu une vie longue et extrêmement significative », a déclaré Bill Gates Jr. dans un communiqué publié par la famille Gates.

[[CONNEXES: Lisez le profil 2015 de . de Bill Gates Sr.]

«Je n’ai jamais cessé d’apprendre de sa sagesse, de sa gentillesse et de son humilité», a-t-il ajouté. «Melinda et moi lui avons une dette particulière parce que son engagement à servir la communauté et le monde a contribué à inspirer notre propre philanthropie. Même s’il serait la dernière personne à le dire, la compassion et la générosité de mon père vivront dans la fondation qu’il a contribué à bâtir. Comme je l’ai dit à maintes reprises, mon père était le vrai Bill Gates. Il était tout ce que je m’efforce d’être.

Dans un article sur Twitter, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré: «Bill Gates Sr. est une partie importante de l’histoire de Microsoft; il a contribué à façonner notre culture, a joué un rôle vital dans notre communauté et a influencé nos programmes philanthropiques. Nous adressons nos condoléances à la famille Gates et notre gratitude pour l’héritage durable de Bill Sr.

«Il est difficile d’exagérer ce qu’il représentait pour moi, pour notre famille et pour notre fondation», a déclaré Melinda Gates sur Twitter.

Il nous manquera, mais nous l’apercevrons à jamais dans les gens dont la vie est changée par le travail que soutient notre fondation – et dans les moments d’amour que partage notre famille. pic.twitter.com/xBqVOyGS4Y – Melinda Gates (@melindagates) 15 septembre 2020

Il «était vraiment l’une des personnes les plus remarquables au monde», a déclaré Ana Mari Cauce, présidente de l’Université de Washington, où Gates Sr. était membre de longue date du Board of Regents.

Des personnes qui connaissaient Gates Sr. ont déclaré avoir été frappées par la perte de quelqu’un qui était si généreux, humble et généreux à une époque où la société est confrontée à des défis parfois accablants: une pandémie mondiale, la lutte pour remédier aux inégalités raciales enracinées, une politique qui divise amèrement et la mort et la destruction causées par les incendies de forêt dont la férocité est liée au changement climatique.

Marty Smith, ancien associé du cabinet d’avocats Preston Gates & Ellis et ami de longue date de l’aîné Gates, a déclaré que les souvenirs de Bill Sr. l’aidaient à le guider pendant ces moments difficiles.

« Il n’a jamais reculé devant un défi », a déclaré Smith mardi. « Vous ne reculez pas et vous restez optimiste à ce sujet et vous essayez de travailler avec la communauté. »

Smith admirait la capacité de Gates à apporter une certaine légèreté aux situations stressantes et son «humanité fondamentale qui« voyait »tout le monde autour», ce qui signifiait qu’il reconnaissait les gens, quel que soit leur rôle dans le monde.

Dans leurs réflexions sur Gates Sr., amis et collègues ont du mal à affiner les attributs qu’ils admiraient le plus. Il a été félicité pour son respect pour les femmes et son engagement à faire en sorte qu’elles soient entendues et aient des opportunités de leadership. Les gens ont raconté sa capacité à écouter attentivement les autres et à considérer leurs histoires et leurs contributions.

Dans une interview par e-mail pour un profil . 2015, Gates Sr. s’est auto-déprécié en partageant ses pensées pour la prochaine génération de leaders communautaires.

«Je doute que mon conseil soit plus sage que la personne suivante, mais une chose que je propose est que les gens trouvent une cause qui leur tient à cœur et prennent le temps de se présenter», a déclaré à l’époque Gates Sr.. «À mon avis, il est essentiel que les dirigeants de demain s’impliquent dès le début dans la fonction publique. Qu’il s’agisse de faire du bénévolat dans une banque alimentaire, de donner des cours à des étudiants en mathématiques ou de siéger dans un conseil d’administration local, contribuer à votre communauté est un travail important – et cela s’avère extrêmement satisfaisant. «

William Henry Gates II, qui est devenu largement connu sous le nom de Bill Gates Sr., est né le 30 novembre 1925. Il a transcendé ses humbles origines, grandissant dans la ville navale de Bremerton, Washington, le fils d’un employé de magasin de meubles. Aucun de ses parents n’a fréquenté l’école secondaire. Après avoir obtenu son propre diplôme, en 1943, il s’est enrôlé dans l’armée américaine et a été envoyé au Japon peu de temps après sa reddition pendant la Seconde Guerre mondiale.

Gates Sr. a obtenu un diplôme de premier cycle de l’Université de Washington en 1949 et un diplôme en droit de l’UW l’année suivante. Il était dévoué à l’université publique, siégeant finalement à son conseil d’administration pendant 15 ans et aidant à diriger les efforts de collecte de fonds.

Bill Gates Sr. et Jr. lors d’un événement pour la bien-aimée Alma mater de l’Université de Washington, Sr. Photo: Fondation Bill et Melinda Gates.

Sa première introduction à la technologie est venue de certains de ses clients juridiques, dont Physio-Control Co. de Redmond, un pionnier des défibrillateurs cardiaques qu’il a aidé à rendre publics. Cette expérience a contribué à susciter sa passion pour le soutien et la croissance de l’économie axée sur la technologie du Nord-Ouest. Gates Sr. était l’un des trois fondateurs de la Washington Research Foundation, qui aide les instituts de recherche à commercialiser leurs découvertes.

En 1996, il a participé au lancement de la Technology Alliance, une alternative axée sur la technologie à la chambre de commerce plus traditionnelle, qui s’est engagée à faire du prosélytisme du pouvoir du domaine auprès des dirigeants locaux. L’alliance, à son tour, a créé l’Alliance des anges, l’un des plus importants réseaux d’investissements providentiels de la région.

Gates Sr. n’a pas hésité à aborder les questions politiques litigieuses, siégeant aux conseils locaux et nationaux de Planned Parenthood avant Roe v. Wade, et faisant campagne en tant que visage d’une initiative d’État en matière d’impôt sur le revenu dans l’État de Washington. L’initiative de 2010 – qui a été rejetée par les électeurs et a marqué son échec public le plus notable – l’a opposé à des amis et collègues de longue date, mais apparemment sans brûler aucun pont.

Quand je suis à mon meilleur, je sais que c’est grâce à ce que j’ai appris de mon père sur le respect des femmes, l’honneur de l’individualité et l’orientation des choix des enfants avec amour et respect.

En 2000, il a contribué au lancement de la Fondation Bill & Melinda Gates, qui a été formée grâce à la consolidation de plusieurs organisations caritatives soutenues par la famille Gates et Microsoft. Et même avant cette époque, Gates Sr. entraînait son fils et sa belle-fille dans leurs œuvres caritatives.

Dans un article publié mardi sur son blog GatesNotes, Bill Gates Jr. a crédité ses parents d’un amour inconditionnel qui le mettait suffisamment à l’aise pour finalement quitter l’université et démarrer Microsoft. Il a dit s’être tourné vers son père pendant les premières années du géant du logiciel pour obtenir un conseil juridique. La générosité de son père a contribué à façonner les valeurs de la Fondation Gates et a influencé son fils au-delà des affaires et de la philanthropie.

«Mon père a eu une influence profondément positive sur mes rôles les plus importants – mari et père», a écrit Gates Jr.. «Quand je suis à mon meilleur, je sais que c’est grâce à ce que j’ai appris de mon père sur le respect des femmes, l’honneur de l’individualité et l’orientation des choix des enfants avec amour et respect.»

Des amis disent que Gates Sr. a applaudi les réalisations de ses deux épouses: d’abord Mary, qui a été régente de l’UW pendant 18 ans et s’est engagée dans de nombreuses causes civiques avant de décéder en 1994, puis Mimi Gardner, ancienne directrice du Seattle Art Museum. .

Dans son livre de 2009, «Se présenter pour la vie: Réflexions sur les dons d’une vie», Gates Sr. décrit le défi de donner des conseils aux diplômés d’université.

«Chaque fois que je me prépare à prononcer une allocution d’ouverture, je me demande pendant des semaines, à moi-même et à toute autre personne qui écoutera:« Qu’est-ce qui est le plus important pour les diplômés d’entendre ce qui compte dans la vie? »

Sa réponse: Famille, amis et service public, dans cet ordre.

