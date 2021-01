Depuis sa première sur YouTube en 2018, Cobra Kai a fondé son efficacité sur la capacité de tracer combiner nostalgie et histoire de rédemption et la rivalité aux accents moqueurs. Maintenant sur Netflix, la formule semble être devenue plus évidente et pour sa troisième saison l’un des méchants de la franchise cinématographique, l’odieux Sato Toguchi (Danny Kamekona), revient.

Sato Toguchi fait partie de ces personnages curieux, dont la brève apparition peut être décisive. A travers lui – et grâce à son arrivée – le ton de The Karate Kid (1986) a réussi à se distinguer de son prédécesseur et à trouver sa propre personnalité. En outre, il a fourni une histoire d’origine à l’attachant Lord Migayi, qui jusque-là n’avait incarné que la sagesse et la puissance intérieure.

Cependant, le personnage manquait du contexte nécessaire pour trouver sa propre place dans l’intrigue, au-delà du professeur de Daniel LaRusso.

L’histoire des désaccords dans ‘Cobra Kai’

Selon le film d’Avildsen, Sato et Miyagi ont grandi aussi proches que des frères dans le village de Tomi à Okinawa. Non seulement c’était une amitié étroite, mais ils ont tous deux appris le karaté du père de Miyagi. Ce qui a forgé entre eux un lien de respect et d’affection mutuelle d’une importance énorme. Mais à l’adolescence, Miyagi a commis une erreur impardonnable: il est tombé amoureux de Yukie (Nobu McCarthy), la fiancée de Sato dans un mariage arrangé.

Comme prévu, Sato était tellement indigné par cette atteinte à son honneur qu’il a défié Miyagi à un combat à mort. Au-delà du fait de l’amour de Miyagi pour Yukie, il y avait le lien entre les deux. Miyagi avait rompu une promesse à son plus vieil ami, un affront à la loyauté. Pour éviter d’affronter son ami, Miyagi a quitté Okinawa pour les États-Unis et est resté à l’écart jusqu’en 1985, date à laquelle il est revenu avec Daniel parce que le père de Miyagi était mourant.

À sa consternation – et à celle du public -, M. Miyagi a constaté que Sato était toujours en colère quarante ans plus tard et voulait toujours se battre jusqu’à la mort. De plus, Sato a élevé son neveu Chozen pour détester l’image de Miyagi, avec la certitude que tôt ou tard le fils prodigue reviendrait, tout comme il l’a fait. Comme si toute cette image tragique ne suffisait pas, Sato était également devenu tordu et corrompu; fait un bienfaiteur improbable du village, il a également agi comme un propriétaire terrien violent et manipulateur, capable de tout pour maintenir le pouvoir.

Sous l’épopée du Japon

Comme les fans de la franchise le savent, une telle situation ne peut être résolue que de manière presque épique. Après qu’un ouragan a frappé le village de Tomi, Lord Miyagi a fait tout ce qu’il pouvait pour sauver le village. Au milieu du chaos et accablé par les circonstances, Sato a ordonné à Chozen d’aider LaRusso au milieu des sauvetages désespérés des victimes, ce à quoi son neveu a refusé. La désobéissance l’a amené à se déshonorer lui-même et Sato, son professeur.

En fin de compte, la situation a été résolue à la manière japonaise épique: Sato a renié Chozen et son neveu a fui dans la honte. Le lendemain, Sato est retourné à Tomi Village un nouvel homme et a eu un moment de rédemption, dans lequel il a oublié sa vieille haine pour Miyagi.

Et retour vers le futur

Dans la saison 3 de Cobra Kai, la série à succès Netflix, l’intrigue secondaire est récupérée pour soutenir un voyage nécessaire dans le passé à la recherche de maintenir le dialogue bien connu de la série avec les films dont elle provient.

Daniel retourne à Okinawa pour la première fois depuis plus de 30 ans, seulement pour découvrir que le village agraire dont il se souvenait depuis 1985 avait été transformé en centre urbain. Cela bénéficie même d’un centre commercial vital: Tomi Village Green, une sorte de centre commercial très contemporain pour le shopping et le divertissement.

Plus tard, Daniel découvre que c’était le seul moyen de sauver la communauté. L’entrepreneur Sato a créé un centre commercial du 21ème siècle avec des cinémas, des magasins de luxe et des chaînes de restaurants. Grâce à cette manœuvre, Sato a donné du travail aux habitants du village de Tomi et a sauvé leur communauté.

Comme il est d’usage, Cobra Kai a une qualité presque magique d’analyser les relations de loyauté, d’amour et de force dans son intrigue, de sorte que la rédemption de Chozen était presque inévitable. Dans la dernière saison, le neveu déshonoré est aussi un endroit pour trouver la paix: après avoir été déshonoré et renié, Sato finit par lui pardonner. Ce qui a permis à Chozen de rendre son oncle fier, et aussi de perpétuer l’héritage de l’enseignement.

‘Cobra Kai’: en l’honneur de ceux qui ne sont plus

Et bien que Cobra Kai ne le mentionne pas expressément, il est évident que Sato est mort peu de temps après Miyagi, tout comme Yukie, ce que confirme sa nièce Kumiko (Tamlyn Tomita).

De manière élégante et conviviale, Cobra Kai confirme la mémoire de Sato, Chozen et cela nous permet également de clôturer l’histoire de tout ce qui s’est passé à Okinawa d’une manière profondément émouvante.

Avec la mort de Miyagi, Sato et Yukie, la prochaine génération incarne le meilleur d’une tradition que la série prône si gracieusement: Daniel LaRusso, Chozen et Kumiko sont le nouveau visage d’un regard intelligent sur la croissance, la volonté et l’esprit spirituels. Pardon. Un nouveau succès parmi tant d’autres pour Cobra Kai.