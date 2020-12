Austin Mann, un photographe qui expérimente souvent les dernières nouvelles de l’iPhone en ce qui concerne son appareil photo, a partagé son impressions de ProRAW. On parle évidemment de nouveau format d’image qui a fait ses débuts hier avec iOS 14.3 sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. ProRAW était l’une des propositions les plus attendues par les utilisateurs de ces terminaux, et les tests de Mann montrent clairement que l’attente en valait la peine.

Qu’est-ce que ProRAW?

Mais avant de continuer, nous expliquons ce que c’est et comment cela fonctionne. ProRAW est un nouveau format 12 bits qui vous donne non seulement toutes les données RAW standard, mais également informations générées par Apple grâce à sa technologie de photographie computationnelle. En fait, ProRAW utilise Deep Fusion et Smart HDR pour générer encore plus de données. L’objectif est que, lors de l’édition des images dans l’application Photos ou dans les propositions de tiers, vous ayez une bonne quantité d’informations à portée de main afin que l’édition est plus flexible.

Impressions d’Austin Mann

Une fois que ce qui précède est clair, nous pouvons passer au test d’Austin Mann. Le précité a capturé quelques photos d’une pluie de météores avec un iPhone 12 Pro Max. Le premier l’enregistre dans ProRAW, tandis que l’autre est le format standard (HEIC) proposé par iOS après traitement automatique des images. Plus tard, Mann modifié les deux images dans Lightroom, et c’est là qu’une différence plus qu’évidente émerge.

Austin Mann – HEIC édité

Austin Mann – ProRAW édité

Comme vous pourrez vous-même l’observer dans la comparaison supérieure, l’image modifiée dans ProRAW possède une plus grande quantité de détails que son homologue dans HEIC. Dans ce dernier, il est difficile d’apprécier les étoiles qui, au contraire, dans ProRAW sont présentées avec une grande clarté. Austin Mann explique que c’est parce que le nouveau format d’image d’Apple collecte plus de données de la scène, ce qui facilite le montage.

“Avec une couleur 12 bits, 14 valeurs de plage dynamique et un meilleur contrôle créatif, Apple ProRAW est un grand pas en avant dans l’image professionnelle de l’‌iPhone‌. Maintenant, je me sens à l’aise de compter sur mon iPhone 12 Pro pour capturer une photo solide dans pratiquement toutes les conditions d’éclairage. Parce que je sais que je peux personnaliser le traitement à mon goût, au lieu de me fier à des généralisations de calcul conçues pour la plupart des utilisateurs », a déclaré Mann. Vous pouvez voir d’autres comparaisons ci-dessous:

Austin Mann – HEIC édité

Austin Mann – ProRAW édité

