Le 2 novembre, Capcom a signalé qu’en raison d’un accès non autorisé à leurs réseaux, ils rencontraient des problèmes de connexion qui affectaient plusieurs de leurs jeux et serveurs. À ce moment-là, la société a assuré qu’il n’y avait pas de faille de sécurité pour les utilisateurs ou de fuites. Mais un peu plus tard, il a été révélé qu’il ne s’agissait pas de simples accès non autorisés, mais d’une infiltration des réseaux de Capcom via un ransomware avec lequel les pirates ont réussi à accéder à des milliers de données secrètes que l’entreprise avait stockées.

Les informations volées vont des aperçus des jeux à venir, des adresses, des informations financières et des données personnelles de ses employés et de ses utilisateurs. Au moment de l’attaque, la société a déclaré que les informations personnelles de 9 employés actuels et anciens avaient été consultées et que jusqu’à 350 000 personnes, y compris des partenaires commerciaux, d’anciens employés et des clients, pourraient avoir été touchées.

Désormais, une déclaration officielle de la société propose une mise à jour de la situation, dans laquelle il est signalé que jusqu’à présent, 16 406 personnes ont vu leurs informations personnelles compromises. Cela comprend 3 248 personnes associées aux affaires, 9 164 anciens employés et parties liées et 3 995 employés actuels. Un chiffre bien plus important que celui livré en première instance.

Ces informations violées comprennent: les noms, numéros de téléphone, adresses e-mail, adresses personnelles et informations sur les ressources humaines.

Capcom a également augmenté le nombre maximum de personnes potentiellement touchées à 390 000.

Malgré ces attaques, les informations de carte de crédit n’ont pas été affectées, car toutes les transactions en ligne sont gérées par un fournisseur de services extérieur à Capcom. Les zones touchées par l’attaque n’étaient pas non plus liées à quoi que ce soit concernant la fonctionnalité des jeux en ligne, et la société assure aux clients qu’il est sûr de jouer ou d’acheter des jeux Capcom sur Internet.

“Capcom tient à réitérer ses excuses les plus sincères pour toute complication ou inquiétude causées par cet incident.”conclut la déclaration de l’entreprise.

