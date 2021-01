C’est en novembre 2020 qu’un reportage a eu un impact profond: Google Photos cesserait d’offrir un stockage gratuit et illimité. Une étape qui supposait et suppose, un changement dans la manière dont beaucoup d’entre nous accèdent aux photos prises avec le mobile, soit avec Android et dans une moindre mesure avec iOS. Cependant, cette expiration est prévue pour le Pixel 2 et le Pixel 3.

À partir de ce moment, des doutes sur la place que occupaient nos souvenirs dans Google Photos ou sur la quantité restante avant d’épuiser cet espace étaient monnaie courante. Et bien sûr, des alternatives au service Google sont également apparues, comme cela arrive souvent. Et tandis que, entre les deux, Le Pixel 2 et le Pixel sont les premiers à subir des dommages.

Le début de la fin

Google a déjà confirmé que les futurs téléphones de marque Pixel n’auront pas de stockage illimité dans Google Photos. Et de ceux qui existent, le terme pour pouvoir utiliser ce service s’épuise. 16 janvier pour Pixel 2 et 31 janvier pour Pixel 3.

Google Photos offert offrait une possibilité tout aussi attrayante et séduisante: la possibilité de sauvegarder sur Google Photos de chaque photo et vidéo prise avec le mobile et en qualité originale. C’est quelque chose qui dans moins de 24 heures sera impossible sur le Pixel 2.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau, car Google a déjà fixé sa date d’expiration aux copies de qualité d’origine via Google Photos pour les pixels et en fait, les futurs modèles n’auront pas cette option. Et dans le cas présent, le 16 janvier, les photos prises avec le Pixel 2 ne pourront plus être stockées de manière illimitée avec une qualité d’origine. À partir de ce moment, ils cesseront d’occuper de l’espace dans Google Drive.

“Les photos et vidéos mises en ligne en qualité d’origine sont comptabilisées dans l’espace de stockage de votre compte Google. Chaque compte est fourni avec 15 Go d’espace de stockage gratuit et vous pouvez en acheter davantage sur Google One.”

À partir de cette date, les propriétaires de Pixel 2 ou Pixel 2 XL doivent utiliser un stockage de «haute qualité» et informer: “Les photos ou vidéos ne seront pas modifiées en haute qualité si vous les avez mises en ligne avec” un Pixel ou un Pixel 2 ou 3 pendant la période de l’offre de qualité d’origine.

“Vous bénéficiez d’un stockage gratuit illimité en qualité d’origine pour toutes les photos et vidéos mises en ligne sur Google Photos à partir du Pixel 2 jusqu’au 16 janvier 2021. Les photos et vidéos mises en ligne à cette date ou avant resteront gratuites en qualité d’origine. Après le 16 janvier 2021 En janvier 2021, de nouvelles photos et vidéos de haute qualité seront téléchargées gratuitement. Si vous mettez en ligne de nouvelles photos et vidéos en qualité d’origine, elles seront déduites de votre quota de stockage. “

Dans le cas du Pixel 3, cette date est encore prolongée de quelques jours, au 31 janvier 2021, vous avez donc encore le temps de trouver une alternative ou, si nécessaire, de télécharger tout le contenu de Google Photos.

Et c’est que ce modèle est le dernier à accéder à cette “offre”, car les modèles ultérieurs doivent se contenter de photos de haute qualité. Rappelez-vous également quelque chose que nous avons déjà vu et c’est qu’à partir de juin, le stockage gratuit et illimité se termine.

Via | 9to5Google

Partager Le Pixel 2 cessera d’avoir un stockage illimité en qualité d’origine le 16 janvier dans Google Photos