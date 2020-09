Une nouvelle fuite indique que le prix du Pixel 5 pourrait être encore plus bas que nous le pensions, à partir de 629 € en Europe, ou autour de 649 $ en Amérique.

Le Pixel 5 est peut-être moins cher que les principaux produits phares d’Android de cette année, mais le combiné ne sera pas un téléphone phare en lui-même.

Le Pixel 5 peut avoir le même prix de départ que la série iPhone 12, mais les nouveaux iPhones auront un avantage considérable en termes de performances par rapport au Pixel de milieu de gamme de Google.

Le nouveau coronavirus donne à Google la meilleure excuse pour sa décision Pixel la plus controversée à ce jour. Cet automne, le Pixel 5 sera le premier téléphone Pixel de nouvelle génération à ne pas présenter les mêmes spécifications haut de gamme que les autres androïdes phares. D’innombrables fuites nous ont dit jusqu’à présent que le Pixel 5 comportera une puce de milieu de gamme qui correspondra à peine au processeur du Pixel 4. Et les fuites de pixels sont généralement très précises. Le téléphone présentera également une conception améliorée de tous les écrans, mais Google devra sacrifier les innovations les plus sophistiquées du Pixel 4. Le radar Soli et le déverrouillage du visage 3D disparaissent, pour être remplacés par un capteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière.

Le choix du processeur Snapdragon 765 est le compromis important du Pixel 5, et un rapport publié plus tôt cette année indiquait que Google avait choisi de réduire les coûts. Les versions de la plate-forme Snapdragon 865 à l’intérieur des Androids haut de gamme cette année sont plus chères. Même sans une crise sanitaire massive, il est probable que Google aurait choisi cette voie. Après tout, ce type de décision est pris bien avant le lancement du téléphone. Et nous avons vu des rapports sur le Pixel 5 détaillant la source du processeur Snapdragon 765 bien avant que la pandémie ne s’aggrave.

S’il y a un point positif ici, c’est bien le Pixel 5. Le Snapdragon 765 est plus abordable, et Google veut rendre le Pixel 5 plus abordable que ses plus grands rivaux. Une nouvelle fuite nous dit exactement combien coûte le Pixel 5, et c’est une bonne nouvelle.

Une fuite d’Europe nous donne la prétendue structure de prix du Pixel 5 pour l’Allemagne – et les mêmes prix seront valables partout ailleurs dans l’Union européenne.

Le Pixel 5 sera lancé en version verte et noire en Allemagne, au prix de 629 €. Le Pixel 4a 5G sera disponible en noir et blanc et coûtera 499 €.

Avec un peu de calcul:

Le prix en USD sera de 649 $ et c’est également le prix du Pixel 1 d’origine. Google est de retour au milieu de gamme # GooglePixel4a5G # GooglePixel5 – Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) 1 septembre 2020

Le prix de l’UE contient toujours la TVA, donc le convertir en dollars américains ne nous donnerait pas le prix réel du téléphone. Mais Nils Ahrensmeier dit que le téléphone coûtera 649 $ aux États-Unis.

Ce prix est conforme à un mouvement précédent de Google. Un sondage a suggéré il y a quelques mois que le Pixel 5 pourrait être vendu au prix de 699 $, ce qui correspondrait au prix de l’iPhone 11 aux États-Unis.

Le Pixel 5 est certainement plus abordable que les téléphones Android fonctionnant sur les plates-formes Snapdragon 865 et 865+. C’est moins cher que les téléphones Galaxy S20 et Note 20, et c’est encore moins cher que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Mais, encore une fois, les performances ne seront pas en faveur du Pixel 5. Les seules choses qui pourraient aider Google à vendre le téléphone sont la technologie de l’appareil photo et l’accès rapide aux dernières mises à jour Android.

Comparez-le à l’iPhone, et le Pixel 5 n’aura aucune chance de combattre la série iPhone 12. L’iPhone 12 le moins cher pourrait coûter 649 $, selon certains rapports. Même si le combiné est au prix de 699 $, l’iPhone 12 le plus abordable sera beaucoup plus rapide que le Pixel 5. Et l’iPhone 12 sera certainement un bien meilleur choix pour les acheteurs qui souhaitent conserver leurs téléphones pendant trois à quatre ans. Sans oublier que l’iPhone 11 restera probablement dans la gamme iPhone d’Apple pendant au moins un an de plus. Un iPhone 11 à 599 $ serait toujours une meilleure alternative qu’un Pixel 5 à 649 $, surtout si vous prenez en compte le coronavirus. La pandémie a eu un impact sur les ventes de téléphones cette année, mais Apple a tout de même réussi à vendre des millions d’unités d’iPhone 11, en tête du classement des ventes de téléphones en cours de route.

Le Pixel 5 sera disponible dans les magasins à un moment donné en octobre. Et cette année, les nouveaux iPhones les moins chers seront lancés quelques semaines plus tard que d’habitude, en raison de la pandémie. Nous sommes à la mi-octobre et c’est une mauvaise nouvelle pour Google.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.