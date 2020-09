Mini PC Bleu Jour KUBB – 679 € direct

(environ 800 $ / 600 £ / 1100 AU $)

Ce superbe mini PC attirera l’attention de tous avec sa gamme d’options de couleurs audacieuses. Un modèle est même alimenté par un processeur AMD Ryzen, alors jetez-y un œil!

Voir l’offre

Rencontrez le KUBB, un PC d’une beauté extravagante d’une petite entreprise française appelée Bleu Jour (Blue day).

Annoncé à l’IFA 2020 de cette année à Berlin, le KUBB semble avoir émané du cerveau du célèbre designer français Philippe Stark. C’est un cube parfait avec des côtés de 12 cm, avec des arêtes vives et des coins.

Deux versions de ce petit PC sont disponibles, l’une exécutant un Ryzen R1606G intégré et l’autre un V1605B. Les deux partagent les mêmes spécifications: 8 Go LPDDR4 (extensible à 32 Go), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et GbE avec l’aimable autorisation de Realtek.

Malgré sa taille, il dispose également de cinq ports USB et de deux connecteurs HDMI 2.0a. Cependant, l’unité de base n’inclut aucun stockage, vous devrez donc brancher un lecteur SATA 2,5 pouces ou un SSD M.2 PCIe NVMe.

L’entreprise propose une garantie de trois ans, ainsi qu’un choix surprenant de système d’exploitation (Windows 10 Pro ou Linux Mint).

Le V1605B à 4 cœurs se vend 679 € (environ 800 $ / 600 £ / 1100 AU $) avec Linux Mint et sans coques interchangeables faites à la main. Un modèle en bois se vend 131 € supplémentaires, tandis que Windows 10 Pro ajoute 170 € supplémentaires.

Bleu Jour a choisi l’aluminium et l’inox comme matériaux de base pour la KUBB. Ce sont ses coques – disponibles en graphite, miroir, quartz, rouge passion, fuschia, chocolat, champagne – qui le distinguent de la mer de similitude qui afflige le marché des PC. Bis! Bis!

