Motorola a toujours été L’un des plus gros sur le marché mobile. Bien qu’il ait eu ses moments de naufrage et qu’il soit d’abord passé entre les mains de Google et de Lenovo aujourd’hui, son nom a toujours été lié à d’excellents smartphones et à des performances très optimales. Aujourd’hui nous vous présentons 3 terminaux qui ils le frappent à ces dates.

Tous les 3 pareils tu les aimeras, ce sont des mobiles que vous avez toujours voulu avoir (ou donner à quelqu’un). Ce sont des terminaux de milieu de gamme, de milieu de gamme et d’entrée de gamme, pourrait-on dire. Ils sont certainement excellentes options de cadeaux ou comme deuxième terminal pour vos aventures. N’hésitez pas car le stock est limité à ces super prix.

Les 3 Motorola qui balaient

Moto G9 Play: ce terminal représente une montée en puissance significative de la série historique Moto G jusqu’à 6,5 pouces HD + écran, accompagné d’un processeur Muflier 662 octa-core, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. À cela, nous ajoutons un grand Batterie de 5000 mAh avec charge rapide, un Caméra triple 48 mégapixels, NFC et Jack écouteurs, et brodez-le déjà.

Moto E7 Plus: le «plus petit», historiquement, de l’entreprise s’élève à 6,5 pouces HD + écran, montage d’un Snapdragon 460 octa-core avec 4 Go de RAM et 64 Go stockage interne. Votre batterie va jusqu’à 5 000 mAh Avec une charge rapide, son appareil photo fait désormais le double de 48 mégapixels, il ajoute une connexion jack 3,5 mm pour casque, bien qu’il n’inclut pas NFC.

Moto G 5G Plus: et c’est le grand terminal de l’année de Motorola. Un smartphone qui fait le saut vers Technologie 5G, avec un processeur puissant Snapdragon 765G octa-core, un pantallion de 6,7 pouces Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Tout cela est accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de base, un appareil photo quadruple de 48 mégapixels, Batterie de 5000 mAh, NFC et Jack 3,5 mm. Notez que dans PcComponentes nous avons la version 128 Go pour le même prix.

Trois excellentes options d’achat, que vous soyez Amoureux de la signature Motorola comme si vous cherchiez un cadeau de dernière minute pour le temps des Rois Mages, des Saints Rois, des Mages d’Orient ou des Mages de l’Orient.

