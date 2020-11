Google change le paradigme de ses Pixels et nous laisse cette année sans le Pixel 5, mais en échange nous avons deux versions d’un Pixel 4a qui a fait ses preuves dans le laboratoire de Zack Nelson.

Écrit par Damián García

Google voulait profiter de cet étrange 2020 pour changez le paradigme avec vos appareils mobiles, et la vérité est que l’équipe de Rick Osterloh a raison à mon avis avec un Pixel 5 qui recherchez l’expérience et le contenu de prix au-dessus des spécifications les plus bêtes, qui aujourd’hui ne différencient pratiquement personne.

Dans tous les cas, ce Pixel 5 n’atteindra pas nos marchés après que Google aura exclu l’Espagne de ses marchés prioritaires, ne nous laissant que le Pixel 4a dans le catalogue et un nouveau modèle de son terminal intermédiaire, le Pixel 4a (5G ) qui met à jour la connectivité de l’appareil.

Nous avons déjà analysé en profondeur ce Pixel 4a dans Explica.co afin que vous connaissiez tous ses détails, mais à notre unité de test nous n’avons pas pu faire le test de torture habituel que le célèbre youtuber Zack Nelson joue sur sa chaîne JerryRigTout pour notre plaisir.

Savoir plus: La dernière stratégie de Google pour vous d’acheter le Pixel 5: vous donner 5000 $

Google abandonne les matériaux “ premium ” de ce Pixel 4a, mais obtient une très bonne résistance

Il est vrai que c’est un smartphone coupé plus abordable, et évidemment, cela implique des coupures dans une liste de spécifications qui dans ce cas est moins important, y compris matériaux moins nobles comme le plastique au lieu du métal pour le châssis et les cadres ainsi que le verre Corning de l’ancienne génération.

Dans tous les cas, les matériaux de ce Pixel 4a ils n’impliquent pas de perte de qualité ni de résistance moindre dans sa construction, qui semble être du plus haut niveau si l’on regarde la vidéo publiée sur JerryRigEverything, qui Nous vous laissons ici pour que vous puissiez vérifier de première main:

Comme vous l’avez vu, le Pixel 4a est probablement le plus dur de la classe, au moins dans le milieu de gamme du catalogue Android, car les tests de pression montrent que malgré le plastique et le Gorilla Glass 3 le téléphone se plie mais ne casse pas, gardant sa fonctionnalité intacte.

Il en va de même pour son panneau OLED de 5,8 pouces, qui montre des dégâts après 20 secondes pour tirer directement mais récupère complètement ou presque complètement lors du refroidissement.

En ce qui concerne le plastique, comme il est en plastique et qu’il est endommagé par la lame, il n’y avait rien d’autre à attendre, mais le lecteur d’empreintes digitales fonctionne toujours avec des dommages importants.

Pour sa part, le verre Gorilla Glass 3 susmentionné est presque une bénédiction, comme nous le savons déjà, les nouvelles générations de Corning améliorent leur dureté en aggravant la résistance aux rayures, rendant ainsi le Pixel 4 garder le cristal intact jusqu’au niveau 6 de l’échelle de Mohs.

_C’est la même résistance que tout autre haut de gamme.

Sans doute un appareil de qualité à un prix attractif, également avec le support direct de Google et la meilleure expérience de la plate-forme Android en termes de symbiose entre matériel et logiciel, donc si vous cherchez un téléphone avec les trois B, bien, sympa et pas cher, vous l’avez déjà trouvé:

Savoir plus: Google Pixel 4a (6 Go / 128 Go) Savoir plus: Ventes Google: le Pixel 5 n’a pas Neural Core et ne sera pas en Espagne