Ce royaume est toujours l’une des meilleures options si vous détestez Xiaomi.

Ce mobile fait ressembler le milieu de gamme Xiaomi à une gamme “ naine ”. est realme 6 Pro pour seulement 192 € est un terminal avec force brute cela vous surprendra. Cette offre représente une réduction par rapport aux 329 € qu’elle coûte sur son site officiel. Allez, et si ça t’échappe il ne te pardonnera jamais.

Bien que les realme 7 et 7 Pro soient déjà sortis, cette ancienne version a toujours un prix très tentant et des spécifications folles. C’est un smartphone qui bouge grâce à un Snapdragon 720 comme noyau central, accompagné de 6 Go de RAM. De plus, votre tableau de bord 6,6 pouces avec résolution Full HD + et le taux de rafraîchissement de 90 Hz le rendent impressionnant une fois que vous l’allumez.

ses caméra quad 64, 8, 12 et 2 mégapixels, son Batterie de 4300 mAh avec une charge rapide à 30W et sa connectivité NFC et prise jack 3,5 mm faites-en l’une des meilleures options sur Android aujourd’hui pour ce prix.

