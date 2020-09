Docteur Who est connu pour emmener de nombreux compagnons inhabituels en vacances prolongées à travers le temps et l’espace dans son TARDIS. Bien qu’il soit connu pour avoir sélectionné un nombre disproportionné de femmes humaines attrayantes (et de femmes extraterrestres) pour l’accompagner dans ses voyages, le docteur est généralement assez inclusif dans son choix de compagnons et a emmené des hommes, des enfants et même des chiens robots dans des coins éloignés. de la galaxie.

L’un des compagnons les plus inhabituels du docteur, cependant, était un pingouin… en quelque sorte. Bien que Frobisher ne soit apparu que dans les bandes dessinées et les livres audio de Doctor Who, il s’est avéré un compagnon mémorable et très compétent – un qui était bien plus que l’oiseau incapable de voler qu’il semblait être.

Compagnon des sixième et septième médecins, Frobisher était en fait un métamorphe extraterrestre de Whifferdill qui a grandi seul sur sa planète natale de Xenon. Survivant principalement en tant qu’escroc et détective privé, Frobisher avait peu d’amis et même sa femme Francine l’a quitté après qu’elle en vienne à croire qu’elle était une meilleure détective que lui. Sa chance a commencé à changer, cependant, lorsqu’il a été embauché pour collecter une prime sur le docteur. Alors que ses pouvoirs de métamorphose lui permettaient d’infiltrer le TARDIS du Docteur, il a fini par se lier d’amitié avec le Sixième Docteur et a partagé la prime entre eux.

Une fois qu’il a commencé à voyager avec le docteur, Frobisher a pris la forme d’un pingouin, en partie parce que son ex-femme avait aimé cette forme. Étant un métamorphe, cependant, il n’avait pas besoin de rester un pingouin tout le temps et se transformait en un pigeon pour voler, un humanoïde de type barbare pour plus de force, et même une copie du Docteur lui-même. Frobisher pouvait même se transformer en objets inorganiques, y compris le rotor de temps sur la console TARDIS (c’est ainsi qu’il rencontra à l’origine le Docteur).

Malgré cela, Frobisher en est venu à se sentir très à l’aise en tant que pingouin et a même demandé au Docteur de le laisser traîner avec d’autres vrais pingouins. Le Docteur a obligé en emmenant Frobisher dans une réserve faunique où Frobisher a gambadé joyeusement avec de vrais pingouins jusqu’à ce qu’une urgence exige inévitablement son aide. En cela, il se révéla être un excellent compagnon qui veillait non seulement sur le docteur mais aussi sur d’autres compagnons, comme le compagnon humain Peri du sixième docteur.

À un moment donné de ses aventures dans la bande dessinée, cependant, Frobisher est devenu piégé sous sa forme de pingouin grâce à une maladie appelée mono-morphie. Cela s’est avéré dangereux pour sa santé, en particulier lorsqu’il a voyagé à l’époque préhistorique et n’a pas pu se transformer en quelque chose de plus puissant lorsqu’il était poursuivi par des reptiles marins. Heureusement, ses pouvoirs de changement de forme sont finalement revenus et il a repris ses activités habituelles.

Frobisher est resté avec le Docteur plus longtemps que la plupart des Compagnons, voyageant avec lui même après que le Sixième Docteur se soit régénéré dans le Septième. Comme tous les compagnons, cependant, il est finalement parti, d’abord pour reprendre temporairement sa carrière de privé, puis plus définitivement pour ouvrir un bar, Bish’s et épouser Caralla, une serveuse. À ce stade, il a pris une forme humaine pour diriger le bar (bien qu’il se soit toujours transformé en sa forme de pingouin pour se détendre). Ironiquement, pendant cette période, il rencontra le Huitième Docteur bien que ni le Docteur ni Frobisher ne se reconnurent.

Même après la fin de son mandat de compagnon, Frobisher s’est avéré un personnage de soutien si populaire que les créateurs de bandes dessinées ont trouvé des moyens créatifs de le ramener dans de nouvelles histoires. Dans la minisérie Doctor Who: Prisoners of Time, un compagnon voyou a commencé à voyager dans le temps et à enlever tous les amis du docteur. Pour l’arrêter, le dixième docteur a contacté Frobisher et lui a demandé de changer de forme en Peri afin que le méchant l’enlève au lieu du vrai Peri. Frobisher a alors pu utiliser ses pouvoirs pour s’échapper de sa cellule et même remplacer un dispositif de télécommande conçu pour tuer les autres compagnons avec son propre corps, sauvant ainsi tout le monde.

Plus tard encore, Frobisher a fait équipe avec le douzième docteur pour vaincre Dogbolter, un autre ennemi. Utilisant ses pouvoirs de changement de forme pour se faire passer pour le vieil ennemi du Docteur Chiyoko, Frobisher s’est révélé plus tard et a aidé à abattre les hommes de main de Dogbolter pour sauver le Docteur avec les autres amis du Seigneur du Temps. Dans la foulée, Frobisher a assisté à une fête d’anniversaire sous sa forme de pingouin, montrant qu’il préférait toujours se prélasser dans cette forme comme son look «par défaut».

Compte tenu de la nature des pouvoirs et de la personnalité de Frobisher, il était logique pour lui de figurer en grande partie dans les bandes dessinées de Doctor Who où les artistes pouvaient décrire ses pouvoirs de changement de forme sauvages et fous sans aucune contrainte budgétaire. Cependant, les fans du pingouin extraterrestre pourraient également suivre ses exploits dans des aventures audio, où il a été exprimé par Robert Jezek (qui a choisi d’utiliser un accent américain pour l’œil privé / escroc / pingouin). Et bien qu’il n’ait jamais fait de canon officiel, l’écrivain de Doctor Who Robert Shearman a affirmé qu’il avait toujours cru que le dixième compagnon du docteur Wilfred Mott, le grand-père de l’autre compagnon du docteur Donna Noble, était secrètement Frobisher, se faisant maintenant passer pour un vieil homme humain.

Bien qu’il puisse avoir semblé être un compagnon de «plaisanterie» à première vue, Frobisher était en fait un personnage fantastique avec une profondeur émotionnelle surprenante. Tout comme le Docteur lui-même, Frobisher avait un sens de l’humour facile à vivre et faisait la lumière sur des situations même mortelles. Bien qu’il jouait souvent le rôle d’un escroc et d’un escroc, il avait une conscience bien développée et se souciait vraiment de ses amis – risquant souvent sa sécurité pour les surveiller.

Et malgré le fait que Frobisher revenait régulièrement à sa forme de pingouin amicale et inoffensive, il était un combattant redoutable qui pouvait montrer à la fois d’énormes quantités de puissance brute, une durabilité élevée et une agilité inhumaine au combat, grâce à ses capacités polyvalentes de changement de forme. Cela montre simplement que vous ne devez jamais juger les gens en fonction de votre première impression d’eux, surtout s’ils viennent de la Docteur Who univers!

