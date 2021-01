La clôture de l’actuelle trilogie Agent 47 a recueilli les éloges de la presse spécialisée.

Par Marcos Yasif / Mis à jour le 22 janvier 2021 à 17:36 28 commentaires

Les chiffres solides arrivent à IO Interactive du lancement de Hitman 3, le dernier opus de la trilogie Monde de l’assassinat est arrivé ce mercredi dans les magasins de différentes plateformes pour signer le meilleure première numérique de la série quelque chose qui, bien qu’expliqué par les changements évidents dans la façon dont les utilisateurs consomment, est toujours une source de joie pour l’équipe de développement danoise.

La société n’a pas donné plus de détails sur le comportement sur le marché de sa dernière production, pour cela, nous devrons attendre les prochaines semaines, lorsque les sociétés d’audit de différents territoires donneront plus de données, mais elle a voulu partager cette étape avec ses abonnés en Twitter, ajoutant une image avec quelques-unes des nombreuses récompenses que l’aventure a reçues ces jours-ci. Par exemple, dans sa version pour PC, Hitman 3 accumule aujourd’hui un 88% évaluation moyenne.

Il a également aimé et tout à fait dans l’écriture de 3DJuegos. Dans l’analyse de Hitman 3, le camarade Carlos Gallego a décidé de lui donner le tampon recommandé, expliquant comment la proposition laisse dans sa conception certaines des exécutions les plus spectaculaires et les plus originales que la saga ait vues, bien qu’elle prévienne également du degré de continuité par rapport aux deux précédents épisodes de cette trilogie World of Assassination.

Au revoir Agent 47, bonjour James Bond: l’avenir d’IO Interactive

Avec Hitman 3 IO Interactive, il voulait écrire un grand envoi pour sa série la plus prolifique, mettant les joueurs et l’agent 47 au défi d’obtenir le contrats les plus importants de sa carrière voyager partout dans le monde. Maintenant, sans oublier le support post-sortie, l’attention du studio danois se concentre sur un autre agent, 007, ramenant l’une des sagas de la culture populaire les plus réussies de l’histoire, James Bond. L’équipe de développement a confirmé travailler sur cette licence il y a des semaines sous le nom de code de Project 007, s’assurant de donner au public une histoire complètement originale sur le personnage et de ramener une IP qui a très bien payé avec GoldenEye 007 pour Nintendo 64. .

