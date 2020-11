Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 10:54

Après plusieurs teasers, Rockstar a révélé que la prochaine mise à jour de GTA en ligne nous donnera accès à un nouveau vol, connu sous le nom de Cayo Perico Heist, qui, selon la société, est le plus gros contenu supplémentaire pour ce jeu, et sera disponible à la mi-décembre.

En plus de pouvoir voyager sur une île tropicale, les joueurs GTA Online pourra se lancer dans le plus gros braquage du jeu et aura accès à de nouvelles armes et véhicules. Vous pouvez regarder la bande-annonce de ce contenu ci-dessous:

Le Cayo Perico Heist sera disponible à partir du 15 décembre, et voici comment Rockstar décrit cette aventure:

«Le Cayo Perico Heist est la plus grande aventure GTA Online de tous les temps, avec un nouvel emplacement exotique, avec une toute nouvelle approche de la conception de braquage qui offre la possibilité de jouer tout seul ou avec jusqu’à trois autres joueurs. De plus, vous pouvez acquérir de nouveaux véhicules et armes tactiques, découvrir de nouveaux espaces sociaux pour danser et vous amuser avec vos amis, de nouveaux DJ invités de classe mondiale et écouter de nouvelles stations de radio avec plus de 100 nouvelles chansons. Oh, et un quartier général très grand, très polyvalent et très sous-marin, armé de nombreuses autres surprises. “

Plus de détails sur ce contenu supplémentaire sont inconnus pour le moment, mais Rockstar pourrait partager plus d’informations dans les prochains jours. De même, vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle mise à jour de ce composant en ligne ici.

Via: GTA

