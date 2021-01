Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Football Manager est l’un des jeux dans lesquels ses joueurs passent le plus de temps, le temps moyen par joueur est de plus de 200 heures en plusieurs tranches de la franchise. Ceci et sa présence depuis plus de 15 ans placent le jeu de simulation Sports Interactive comme une référence en matière de jeux vidéo sportifs.

C’est pourquoi des histoires comme celles de Sepp Hedel, un joueur allemand de football manager, sont une constante dans le jeu et c’est que Hedel a battu le record Guinness du plus long match de l’histoire en ayant pu jouer un total de 333 saisons, qui étaient réparties entre trois clubs de football: le FC United de Manchester, le Bengaluru FC et le Hareford FC.

Hedel a remporté la victoire avec les trois équipes, réussissant à ajouter un total de 15 768 matchs, dans lesquels il a un taux de victoire de 71%, accumulant un total de 42 672 buts en faveur, un chiffre stratosphérique pour tout joueur moyen.

Sepp a commencé sa carrière en décembre 2017 alors qu’il travaillait en Afrique. Tandis qu’il était loin de sa famille et de ses amis, il a entrepris de battre un record dans son jeu préféré.

“La plupart de mes années de jeu, j’ai joué en Afrique. Quand vous êtes loin de chez vous, vous n’avez pas beaucoup d’impact sur ce qui se passe à la maison.”, m’a dit.

“Le jeu vous met toujours au défi et j’ai toujours développé de nouveaux objectifs, donc des vacances dans le match n’étaient pas une option. Vous ne gagnez pas l’UEFA Champions League en vous relaxant sur la plage.”

Dans l’interview qu’il a eue avec Guinness World Records, il a été interrogé sur ses moments et réalisations les plus mémorables, auxquels il a répondu: «Je pense que la première victoire contre les grands clubs de Manchester City et de Manchester United avec le FC United Manchester a été très spéciale. Bien sûr, le premier titre de Premier League et la première victoire de l’UEFA Champions League contre l’Atlético de Madrid en 2037 ont également été un gros problème. “

