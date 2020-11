Le Poco F2 Pro est l’un des meilleurs téléphones que Xiaomi a mis sur le marché cette année. Cela a l’un des processeurs les plus puissants de cette génération, un grand écran AMOLED, un module photographique à solvant et une batterie de grande capacité, entre autres.

À l’origine, il est arrivé sur le marché pour 549 euros, un chiffre qui en faisait un produit très attractif. Mais maintenant, à la veille du Black Friday, ce téléphone intéressant Il peut être acheté sur Amazon Espagne pour encore moins d’argent: 299 euros. Plus précisément, il s’agit du Poco F2 Pro avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et en gris.

Achetez le Poco F2 Pro sur Amazon Espagne pour 299 euros.

Que propose le Poco F2 Pro?

Ce téléphone Xiaomi, qui Il était déjà considéré comme l’un des modèles les plus recommandés de l’année Avant l’importante réduction qui vient de souffrir chez Amazon, il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865, le plus puissant de la société nord-américaine. Ceci est accompagné d’un modem 5G et d’un module de mémoire RAM de 6 Go, bien qu’une version avec 8 Go de mémoire RAM soit également commercialisée.

En ce qui concerne le stockage, Xiaomi vend deux versions différentes du Poco F2 Pro: un avec 128 Go et un avec 256 Go. Dans les deux cas, oui, il s’agit d’un stockage de type UFS 3.1, bien plus rapide que les puces UFS 2.1 traditionnelles intégrées dans d’autres mobiles.

L’écran, en revanche, a Technologie AMOLEDIl mesure 6,67 pouces et occupe pratiquement tout le devant de l’appareil. Sa résolution est Full HD +.

Le Poco F2 Pro aussi a quatre caméras à l’arrière. Une résolution principale de 64 mégapixels, un grand angle de 13 mégapixels, un appareil photo macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. En outre, vous pouvez enregistrer une vidéo en résolution 8K à un maximum de 30 FPS.

Enfin, la batterie a Capacité de 4700 mAh. Il peut également être rapidement rechargé à un maximum de 30 watts à l’aide du câble USB-C et de l’adaptateur secteur de 33 watts inclus dans la boîte.

L’article Le Poco F2 Pro, à un prix ridiculement bas sur Amazon quelques jours avant le Black Friday a été publié dans Hypertext.