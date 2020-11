Obtenez toute la puissance du Snapdragon 865 pour moins que vous ne l’imaginez.

Grâce à cette offre AliExpress, vous pouvez recevoir le POCO F2 Pro pour seulement 285 euros.

Nous parlons de sa version de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, des chiffres plus qu’intéressants.

Tout ce que vous avez à faire est d’appliquer le coupon onzeonce30 ainsi que celles proposées par le vendeur pour obtenir le remise maximale.

Ce sont les principales caractéristiques de l’appareil chinois.

Le smartphone de POCO arrive avec un panneau AMOLED de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Sous son châssis, le Qualcomm Snapdragon 865, un processeur vraiment puissant qui peut tout gérer.

Le POCO F2 Pro bénéficie également 4 caméras arrière et une batterie de 4 700 mAh.

Qualcomm Snapdragon 8 656 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran AMOLED Full HD de 6,67 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 4,700 mAh avec charge rapide sur prise 30 W 3,5 mm, Bluetooth 5.0, NFC