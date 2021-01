Emportez chez vous les smartphones POCO les moins chers.

Il PETIT M3 Peut être le vôtre pour seulement 117 euros grâce à cette offre AliExpress. Nous parlons de la version globale du terminal chinois, qui arrive avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Vous avez la possibilité de mettre la main sur l’un des meilleurs smartphones bon marché, un appareil qui ne vous laissera pas tomber. Il a un design original, l’un des processeurs Qualcomm, 3 caméras arrière et une grande batterie de 6000 mAh. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Obtenez le POCO M3 le moins cher

L’appareil chinois arrive avec un écran LCD de 6,53 pouces et une résolution Full HD +. Son corps, en plastique, est disponible dans une palette variée de couleurs éclatantes. Et oui, au cas où vous vous poseriez la question, cela semble être l’un des personnages du jeu populaire Among Us. Le meilleur? Personne n’aura un mobile comme le vôtre.

Dans ses entrailles est le Qualcomm Snapdragon 662, un processeur qui fonctionne bien et avec lequel vous n’aurez aucun problème pour les tâches de base. Comme nous l’avons souligné au début, le modèle proposé arrive avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 66 24 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran LCD 6,3 pouces et résolution Full HD + 3 caméras arrière Batterie de 6000 mAh avec chargement rapide avec prise 18 W 3,5 mm et radio FM

L’appareil chinois intègre 3 caméras sur ses fesses: nous sommes tombés sur un capteur principal de 48 mégapixels, une capteur macro Appareil photo 2 mégapixels et appareil photo répétitif de 2 mégapixels pour mode portrait. Dans l’encoche de son devant, un appareil photo 8 mégapixels.

Sa grande batterie atteint jusqu’à 6 000 mAh, vous pouvez profiter d’une très bonne autonomie. Peu importe combien vous l’utilisez, vous arriverez en fin de journée avec suffisamment de batterie. Ce POCO dispose également d’un prise casque et même radio FM, une fonctionnalité de plus en plus difficile à trouver.

Vous avez pu le vérifier, vous avez la possibilité de prendre un smartphone assez complet à un prix très raisonnable. Si vous ne voulez pas dépenser trop pour votre nouvel appareil mobile, le POCO M3 peut suffire à de nombreux utilisateurs. Vérifiez-le, l’offre n’est disponible que pour une durée limitée.

Acheter sur AliExpress: POCO M3