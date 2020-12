Vous n’avez pas à dépenser trop pour obtenir un bon smartphone qui vient d’être mis en vente.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre AliExpress, vous pouvez obtenir le PETIT M3 pour seulement 117 euros. Le dernier lancement de la société chinoise arrive dans sa version mondiale, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Pour profiter du meilleur prix, il vous suffira d’appliquer le Coupon DECESELL8 avant de finaliser l’achat.

Le catalogue de la société asiatique continue de grandir avec un appareil dont nous parlerons beaucoup dans les mois à venir. Offre plus de spécifications que les solvants à un prix très raisonnable. C’est tout ce que vous devez savoir sur lui.

Avec le coupon DECESELL8, vous pouvez obtenir le meilleur prix.

Achetez le POCO M3 au meilleur prix

Ce POCO M3 arrive avec un écran de 6,53 pouces et résolution Full HD +. À l’intérieur de Qualcomm Snapdragon 662, qui est accompagné de 4 Go de RAM. C’est un processeur que nous avons testé à plus d’une occasion, vous n’aurez aucun problème à fonctionner correctement.

Qualcomm Snapdragon 66 24 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran LCD 6,3 pouces Full HD + 3 caméras arrière Batterie 6000 mAh avec charge rapide sur prise 18 W 3,5 mm, radio FM

À l’arrière du terminal chinois, un total de 3 caméras: nous avons rencontré un capteur principal de 48 mégapixels, une capteur macro Appareil photo 2 mégapixels et appareil photo à répétition avec 2 mégapixels pour mode portrait. Dans la petite encoche de sa façade, un capteur de 8 mégapixels.

Le POCO M3 comporte également une énorme batterie de 6000 mAh et une charge rapide de 18 W. Peu importe le type d’utilisateur que vous êtes, vous ne manquerez pas d’énergie avant la fin de la journée. Nous n’oublions pas votre prise casque, ni qu’il a Radio FM. Pour un peu plus de 100 euros, le POCO M3 est l’achat le plus intelligent.

Savoir plus: L’un des milieu de gamme les plus intéressants de l’année descend à 160 euros