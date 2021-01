L’appareil chinois offre d’excellentes fonctionnalités pour très peu.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à l’une des offres AliExpress, vous pouvez recevoir le PETIT X3 pour seulement 189 euros. Nous ne parlons pas de sa version de base, mais du modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous n’aurez aucun problème pour sauvegarder toutes vos photos, applications et jeux.

Tu prends un écran géant avec rafraîchissement à 120 Hz, un des Processeurs de jeu Qualcomm, 4 caméras arrière et une bonne batterie qui ne vous laissera pas tomber Nous vous expliquons chacune des caractéristiques de ce POCO X3.

Acheter sur AliExpress: POCO X3

Achetez le POCO X3 au meilleur prix

Savoir plus: POCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros

Le terminal POCO arrive avec un écran IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Le POCO X3 n’est pas un petit terminal, mais il est livré avec une façade assez bien utilisée qui le rend gérable. Vous pouvez le trouver en gris foncé et en bleu frappant.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 732G, un processeur assez solvable qui sera un bon compagnon. Je l’ai souligné dans votre analyse, le transformateur de la firme nord-américaine se comporte bien, rien ne vous empêchera de profiter de jeux et d’applications lourds. Vous le trouverez avec des versions de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM.

Qualcomm Snapdragon 732G 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS 6,67 ″, Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière 5160 mAh batterie avec charge rapide à 33 W jack 3,5 mm, USB-C, NFC

L’appareil chinois abrite 4 caméras à l’arrière: un Capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 13 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un appareil photo 2 mégapixels pour mode portrait. Dans le petit trou à l’avant, un appareil photo de 20 mégapixels.

Le terminal asiatique arrive également avec une batterie de 5 160 mAh et une charge rapide puissante de 33 W. Ces chiffres sonnent plutôt bien, même si l’on peut douter de la prise en compte de la fréquence 120 Hz de son écran. Quoi qu’il en soit, vous n’aurez aucun problème à arriver à la fin de la journée. Le POCO X3 dispose également d’un prise casque, radio FM et connectivité NFC. Qu’allez-vous demander d’autre pour moins de 200 euros?

Acheter sur AliExpress: POCO X3 Savoir plus: Prenez toute la puissance du OnePlus 8T pour seulement 445 euros