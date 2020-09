Les podcasts sont devenus populaires en grande partie en raison du type de contenu qu’ils promeuvent.

L’un des éléments qui distingue les podcasts aujourd’hui est la capacité de se spécialiser avec succès dans des sujets.

Générer du contenu est devenu un pari sérieux sur le marché du podcast et les chiffres le montrent.

Au sein de plateformes telles que Spotify, le podcast s’est imposé comme l’un des contenus les plus populaires pour promouvoir la plateforme, car il génère constamment des informations et contrairement aux catalogues fixes d’artistes, qui mettent des années à se renouveler, On peut dire que les mises à jour des podcasts attirent l’intérêt du public et ajoutent de nouveaux abonnés.

Cela doit sans aucun doute nous conduire à observer quelles données se cachent derrière ce fameux format de contenu et ce qui l’a consolidé comme l’un des favoris du public.

Pensons dès le départ à l’opportunité que ce format a trouvée en raison du type d’auteurs qui le génèrent.

Une très bonne référence que nous avons sous la main est l’estimation projetée par Statista où elle montre combien Spotify a investi pour certains podcasts.

Dans sa projection, l’acquisition la plus chère a été The Ringer pour 196 millions de dollars, suivie de Gimlet Media, pour 195 millions de dollars et Anchor FM, pour 154 millions de dollars.

Une deuxième étude avertit que Spotify n’est pas le seul concurrent sur ce marché, en fait, de nombreuses plateformes le surpassent.

Les principales plates-formes de production de podcasts sont iHeartRadio, avec plus de 234 millions de flux, selon les chiffres de Podtrac. Le second est NPR, avec plus de 219 millions et le New York Times, avec 145 millions.

Toute cette popularité a commencé à augmenter dans des pays comme l’Espagne, où un rapport Voxnest prévient que la consommation de ces contenus a grimpé en flèche de 25% au cours de cette contingence qui est en train de se produire, en raison de la pandémie COVID-19.