Le point d’accès mobile AT&T Netgear Nighthawk est lancé aujourd’hui à tous ceux qui souhaitent apporter des vitesses 5G à leurs appareils existants. Cela fait suite à un déploiement limité antérieur d’un hotspot mobile 5G moins performant en 2018 …

Le dernier appareil prend en charge à la fois la 5G inférieure à 6 GHz et la mmWave 5G beaucoup plus rapide mais à plus courte portée. Tout appareil peut s’y connecter via Wi-Fi pour accéder à la connexion 5G.

CNET rapporte qu’il sera disponible à l’achat pur et simple ou sur un plan de versement sans intérêt de 30 mois à partir de vendredi.

Appelé Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot Pro, l’appareil sera disponible le 18 septembre pour 510 $, ou 17 $ par mois sur un plan de versement de 30 mois. Le nouveau Nighthawk pourra accéder au portefeuille 5G complet d’AT & T, y compris son service de bande basse à l’échelle nationale ainsi que le réseau 5G à ondes millimétriques plus rapide disponible dans certaines parties de 35 villes. Alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon X55 de Qualcomm, l’appareil en forme de rondelle comprend un écran tactile, une batterie de 5040 mAh et peut diffuser jusqu’à 32 appareils différents à la fois via la norme Wi-Fi 6. Les ports incluent USB-C et Ethernet si vous souhaitez connecter directement le hotspot à un appareil.

Les forfaits de données 5G commencent à 60 USD par mois.

Les plans Hotspot commencent à 15 Go de données pour 60 $ par mois ou 35 Go de données 85 $ par mois (vous pouvez économiser 10 $ par mois si vous vous inscrivez pour les paiements automatiques et la facturation sans papier). Il y a, cependant, des frais de dépassement de 10 $ pour chaque 2 Go supplémentaires de données si vous dépassez l’attribution choisie.

L’appareil peut être alimenté sur secteur pour une utilisation à la maison, ou sur batterie pour une utilisation mobile, et se glisse facilement dans un sac ou une poche plus grande.

Netgear suggère qu’il peut être utilisé comme service haut débit domestique.

Si les vitesses Internet par fibre, DSL ou câble ne sont pas optimales dans votre région, la 5G peut être plus fiable en tant que connexion Internet principale. Connectez simplement votre routeur mobile Nighthawk M5 à votre routeur domestique existant pour offrir des vitesses 5G dans toute votre maison.

Cela pourrait fonctionner pour ceux qui ont des besoins de bande passante relativement faibles, mais cela deviendrait rapidement coûteux pour ceux qui utilisent leur connexion haut débit pour la vidéo en streaming, les appels vidéo et les jeux en ligne.

Les hotspots mobiles 5G sont susceptibles de s’avérer populaires auprès de ceux qui souhaitent des connexions de données rapides tout en étant mobiles dans des endroits où un Wi-Fi fiable et à débit décent n’est pas disponible. Les propriétaires de VR utilisent souvent des points d’accès mobiles pour fournir le WiFi dans leurs véhicules.

Vous pouvez voir la vidéo promotionnelle d’AT & T ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: