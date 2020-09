Cette chronique nécessite des définitions, la première est le populisme, Benjamin Moffitt, auteur de « La montée mondiale du populisme » explique que le populiste prétend représenter la « volonté du peuple » unifiée, c’est une forme de gouvernement avec une forte direction d’un sujet charismatique . Certes, il existe différentes visions du populisme, elles ne sont pas forcément libérales ou conservatrices, ni de gauche ni de droite. Selon Cas Mudde, auteur reconnu sur le sujet, «la plupart des populistes à succès d’aujourd’hui sont de droite, en particulier de droite radicale». La deuxième définition clé est le divertissement, « toute activité qui permet aux êtres humains d’utiliser leur temps libre pour s’amuser ou pour recréer leur humeur avec une distraction, évitant l’ennui et évitant temporairement leurs soucis. » La somme du courant politique du populisme et du divertissement est à l’origine du Populistainment. En d’autres termes, l’utilisation du divertissement comme vecteur du message populiste.

Objectif du Populistainment

On oublie que pour qu’un populiste remporte une élection, il ne doit pas seulement utiliser des déclarations radicales qui secouent la population. Vous devez également fournir le contenu dans un emballage attrayant compatible avec les médias utilisés par votre marché cible. Cet aperçu de la nouvelle typologie de la communication politique a été défini en détail par des sites comme la démocratie ouverte, basés en grande partie sur les dernières élections en Europe. Cependant, de la même manière que le néolibéralisme a un mécanisme de communication, Populistainment a aussi ses propres méthodologies.

Le Populistainment doit divertir, non pas sous forme de comédie, mais en attirant l’attention sur le message. Il a des composants de suspense et de drame dans lesquels le héros du film est toujours connu bien qu’il soit confirmé jusqu’à la fin du film. Il est juste de dire que Populistainment est aussi compatible avec l’actualité mondiale que la pandémie ou une Coupe du monde de football, en ce sens, il s’agit d’un pur divertissement. Les architectes de Populistainment sont des créateurs de nouvelles, des contrôleurs de l’agenda médiatique.

Récemment, Karolina Wigura et Jarosław Kuisz, auteurs de l’article «Démantèlement de la démocratie: le droit de s’amuser» écrit dans Open Democracy, accusent la Pologne de l’un des exemples les plus notables de Populistainment. Ils accusent le gouvernement de démanteler les éléments de base de la démocratie libérale: l’État de droit, la séparation des pouvoirs et les médias libres. Les auteurs détaillent le démantèlement de la justice indépendante depuis 2015. L’interprétation des auteurs fait l’objet d’un examen historique; Cependant, le cas de la Pologne se distingue par son contenu médiatique élevé lors des élections.

Marketing politique et populistainment

Ce nouveau phénomène de marketing politique est le résultat naturel de la conversion globale de l’électeur en consommateur. L’Union américaine est un exemple clair, Chris Hedges, auteur de Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle, note que «Washington est devenu notre Versailles. Nous sommes gouvernés, divertis et informés par des courtisans, et les médias sont devenus une classe de courtisans. Les démocrates, comme les républicains, sont pour la plupart des courtisans. Nos experts et experts, du moins ceux qui ont des plateformes publiques de premier plan, sont des courtisans. Nous sommes captivés par le vide scénique du théâtre politique alors que nous sommes impitoyablement dépourvus de pouvoir. C’est de la fumée et des miroirs, des trucs et des escroqueries, et le but derrière cela est la tromperie. » Hedges a publié cette phrase pour la première fois en 2009, des années avant l’arrivée de Donald Trump et les stratégies modernes de communication politique, de fake news et de réseaux sociaux massifs.

C’est une erreur de supposer que Populistainment est né en Pologne alors qu’en réalité il existe presque depuis l’avènement d’Internet comme moyen de communication. Au Mexique, comme dans de nombreux autres pays d’Amérique latine, nous avons une expérience en la matière. Cette débâcle a été indirectement causée par l’effondrement du budget publicitaire dans les médias. Aujourd’hui, les journalistes recherchent les clics avant les informations. L’objectif est le trafic plutôt que la pertinence. Il est faux de juger les médias, les abonnements payants se sont effondrés; par conséquent, dans un désir de maintenir la masse salariale, les entreprises s’adressaient aux sources de masse, d’information et de divertissement.

Les anciens dirigeants ne sont pas un exemple de vertu démocratique. De même, ils ont utilisé le divertissement et le marketing pour attirer les masses; cependant c’était une ressource promotionnelle, le centre du produit était la politique, enveloppée dans le divertissement. Dans Populistainment, le contraire se produit, le centre est un divertissement, enveloppé de politique. Selon Wigura, «c’est précisément ce qui fait du populisme un nouveau phénomène politique. C’est comme s’ils poussaient un peu plus loin la politique envisagée par le philosophe italien du XVe siècle Niccolo Machiavel. Machiavel a rendu nerveux ses contemporains en affirmant que l’action politique n’est justifiée que par son résultat et que son objectif devrait être de préserver le bien-être de l’État. Les actions politiques des populistes ne sont justifiées que par leur succès à s’emparer du pouvoir par un spectacle amusant, quel que soit l’effet réel sur l’État. «

La communication politique est devenue la promotion de la personne et non de la communauté. Selon les mots de Hedges, «C’est l’adoration de soi qui tue l’Amérique. Ce culte a en lui les traits classiques des psychopathes: charme superficiel, grandeur et vanité; un besoin de stimulation constante; penchant pour le mensonge, la tromperie et la manipulation; et l’incapacité de remords ou de culpabilité. » Dans le monde de la personne sur la communauté, il y a un risque de créer des leaders autocratiques androgynes qui règnent sur des nations sans intérêts fondés sur le sexe, le statut socio-économique, le mérite ou l’âge, simplement à cause du pouvoir de commander.

Nouvelles formes de communication

Pour chaque action, il y a une réaction, dans les classes politiques libérales qui cherchent à revenir en faveur de l’électeur, elles devront créer des plates-formes fraîches et honnêtes qui n’ont aucun problème à parler de sujets inconfortables. La stratégie idéale sera un marketing honnête basé sur des problèmes, en espagnol, un marketing honnête basé sur des problèmes de population. Jusqu’à présent, l’opposition mondiale insiste sur l’utilisation de la communication factuelle ou de la communication des faits. Cela aura peu d’effet par rapport au Populistainment qui est émotionnel, les faits ne gagneront jamais les émotions.