Android Authority a déjà publié son avis sur l’Asus ROG Phone 3 – alerte spoiler: on adore. Cependant, notre examen se concentre sur de nombreuses choses différentes qui intéressent l’utilisateur moyen de smartphone. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur une seule chose: comment l’Asus ROG Phone 3 se présente comme une machine d’émulation de jeu rétro.

Le ROG Phone 3 est un téléphone de jeu, il est donc spécialement conçu pour les grands joueurs. Pour certains, cela peut signifier des jeux mobiles comme Fortnite ou Dead Cells, mais pour moi, cela signifie Zelda, Mario, God of War et d’autres franchises uniquement sur console. En tant que grand joueur rétro, ma principale préoccupation avec un téléphone comme celui-ci est de savoir s’il peut ou non gérer les émulateurs de console gourmands en ressources que j’utilise pour jouer aux jeux GameCube, Nintendo 3DS et PS2.

Notre verdict: Test de l’Asus ROG Phone 3: une centrale de jeu pour tout le monde

J’ai déjà fait quelques tests d’émulation Asus ROG Phone 3 et j’ai été époustouflé. Aujourd’hui, je veux expliquer pourquoi je pense que c’est la machine d’émulation ultime en ce qui concerne les smartphones.

Je vais également aborder quelques-unes des critiques que j’ai liées au ROG Phone 3. Si vous êtes principalement intéressé par le téléphone pour jouer à tous vos vieux jeux préférés, vous allez vouloir vérifier ceci Examen de l’émulateur Asus ROG Phone 3!

De toute évidence, les spécifications sont irréelles

Je ne veux pas passer trop de temps sur les spécifications, car elles sont assez bien connues à ce stade. Cependant, si vous n’êtes pas familier avec l’Asus ROG Phone 3, laissez-moi vous assurer: cette chose est une bête de spécifications. Il contient le Qualcomm Snapdragon 865 Plus, qui a une vitesse d’horloge de 3,1 GHz. Il atteint au maximum 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.1.

Il y a probablement des gens qui lisent ceci qui ont des ordinateurs portables qui ne sont pas aussi puissants que le ROG Phone 3. C’est un monstre.

Cependant, la puissance de traitement brute n’est pas tout ce qui compte en ce qui concerne les capacités d’émulation de l’Asus ROG Phone 3. Il dispose également d’une énorme batterie de 6000 mAh, ce qui garantit que votre téléphone durera pendant des sessions intenses. Vous manquez de jus? Ne vous inquiétez pas, il dispose d’une charge filaire rapide de 30 W pour vous remettre en marche en un rien de temps. Pour en savoir plus sur l’autonomie de la batterie de l’Asus ROG Phone 3, consultez l’article ci-dessous.

Lire la suite: Batterie de l’Asus ROG Phone 3 testée: est-ce le nouveau champion de l’autonomie de la batterie?

Il dispose également d’un taux de rafraîchissement d’affichage de 144 Hz que vous pouvez laisser activé pour tout ce que vous faites, vous offrant une expérience incroyablement fluide. Vous pouvez même abaisser cela à 120, 90 ou même 60 Hz si vous souhaitez économiser la batterie.

Enfin, il dispose d’une connexion Wi-Fi 802.11ax avec quatre antennes, vous assurant ainsi toujours la meilleure connexion à votre réseau. Cela fait une grande différence si vous jouez à des jeux multijoueurs en ligne.

Les spécifications sont excellentes, bien sûr, mais elles ne racontent qu’une partie de l’histoire.

Le matériel conçu pour le jeu fait la différence

Même si vous y jetiez un coup d’œil, vous seriez immédiatement en mesure de dire que l’Asus ROG Phone 3 est un téléphone de jeu. Le logo Republic of Gamers est très visible à l’arrière et l’esthétique du design de l’ensemble du téléphone crie simplement «joueur inconditionnel».

Cela peut ou non être à votre goût, mais les autres éléments du matériel sont ce qui compte vraiment. La meilleure chose à propos du ROG Phone 3 est probablement qu’il dispose de deux haut-parleurs frontaux – un en haut et un en bas. Cela crée une expérience sonore que pratiquement tous les autres téléphones phares de cette année ne peuvent égaler. Cela fait une énorme différence avec le jeu d’émulation Asus ROG Phone 3 car le son est net et plein.

En relation: Les meilleurs téléphones Android pour les jeux

Si vous prévoyez de jouer avec un contrôleur physique, vous souhaiterez peut-être vous connecter au téléphone à l’aide d’un câble plutôt que d’utiliser Bluetooth. Asus incluait deux ports USB-C différents sur ce téléphone – un décalé en bas et un centré sur le côté gauche – vous permettant de connecter un contrôleur à l’un ou l’autre endroit. Cela vous permet également de jouer avec un contrôleur filaire et chargez le téléphone en même temps – une autre aubaine pour les joueurs d’émulation.

Asus va également proposer un tas d’accessoires pour le ROG Phone 3 qui seront utiles pour les démons d’émulation. Cela comprend un petit accessoire de refroidissement (photo ci-dessus) qui est livré dans la boîte avec certains modèles. Cette pièce jointe dispose également d’une béquille, d’un port USB-C et d’une prise casque. Asus a également des contrôleurs propriétaires et des solutions de bureau en cours de route.

Améliorations du logiciel de l’émulateur Asus ROG Phone 3

Si vous voulez que l’Asus ROG Phone 3 devienne une machine d’émulation pour les jeux Nintendo 3DS et PS2, vous devez pouvoir en tirer le plus d’énergie possible. C’est exactement ce que vous pouvez faire en utilisant un ensemble d’outils logiciels inclus avec le ROG Phone 3. Par exemple, vous pouvez également modifier les paramètres du téléphone à votre guise, afin de ne pas être interrompu par des appels pendant que vous jouez.

Fondamentalement, Armory Crate – le système logiciel personnalisé avec le ROG Phone 3 – agit comme la multitude de différents systèmes d’optimisation de jeu sur PC. Vous pouvez tout configurer comme vous le souhaitez, puis tout activer automatiquement lorsque vous démarrez un jeu. Vous pouvez également mapper des touches, modifier l’affichage, écrire des macros et même régler la sensibilité de l’écran si vous jouez à quelque chose qui implique l’écran tactile.

L’Asus ROG Phone 3 dispose de tonnes de modifications logicielles disponibles qui vous permettent d’extraire chaque goutte d’énergie possible du téléphone.

Vous pouvez même modifier tous ces paramètres pour chaque système spécifique, de sorte que le profil que vous créez pour Citra n’a pas besoin d’être le même que celui que vous utilisez pour Dolphin. Vous avez le contrôle sur tout.

En outre, Armory Crate est l’endroit où vous allez modifier les déclencheurs pneumatiques, qui sont des boutons tactiles sur les côtés de l’appareil. Ceux-ci peuvent être mappés à tout ce que vous voulez, comme les déclencheurs L et R dans Dolphin. Vous pouvez utiliser des commandes tactiles combinées aux déclencheurs pneumatiques pour vous offrir une meilleure expérience si vous décidez de ne pas utiliser de contrôleur physique.

Il y a honnêtement tant d’options dans Armory Crate qui pourraient radicalement modifier la façon dont vous utilisez l’émulation sur le ROG Phone 3.

Il y a encore place à l’amélioration, cependant

Malheureusement, certaines choses retiennent le ROG Phone 3 d’un complètement machine d’émulation parfaite.

Placement des boutons: Le bouton d’alimentation est juste au milieu du côté droit du téléphone. Si vous avez un clip de smartphone de base pour votre manette, il appuiera inévitablement sur ce bouton, provoquant ce que vous voyez dans l’image ci-dessus. C’était une très mauvaise décision de conception.Pas de stockage extensible: Asus a été assez gentil pour nous fournir le modèle le plus haut de gamme du ROG Phone 3, qui dispose de 512 Go de stockage interne. C’est formidable, mais si vous optez pour un modèle de niveau inférieur, vous n’aurez pas autant d’espace et il n’ya aucun moyen d’en ajouter davantage. Ma collection de ROM mesure plus de 600 Go, ce manque d’espace est donc un problème.Pas de prise casque intégrée: Bien que la pièce jointe du système de refroidissement mentionnée précédemment ait un port de 3,5 mm, le téléphone lui-même n’en a pas. Si vous souhaitez utiliser des écouteurs filaires sans latence tout en profitant de l’émulation Asus ROG Phone 3, vous aurez besoin d’un dongle USB-C. Heureusement, les deux ports USB-C aident ici, mais une prise standard aurait été meilleure.Ce téléphone est chaud, littéralement: Je ne sais pas si c’est le Snapdragon 865 Plus seul ou si tous les composants fonctionnent ensemble, mais ce téléphone chauffe. J’ai joué pendant environ une heure et j’ai remarqué que le téléphone dégageait de la chaleur.Mises à jour de logiciel: Les correctifs de sécurité Android et les mises à niveau annuelles n’ont probablement pas beaucoup d’importance si vous prévoyez d’utiliser le ROG Phone 3 uniquement pour l’émulation. Cependant, si vous prévoyez également de l’utiliser comme pilote quotidien, sachez qu’Asus a un bilan assez médiocre en matière de mises à jour logicielles.

Verdict de l’émulateur Asus ROG Phone 3: vaut-il le prix?

La version d’entrée de gamme de l’Asus ROG Phone 3 – connue sous le nom de Strix Edition – coûte 799 € (~ 944 $). Cela vous donne 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le modèle haut de gamme avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage – que nous avons utilisé ici – coûte 1099 € (~ 1299 $). Ce n’est pas bon marché, peu importe comment vous le découpez.

Cependant, après avoir utilisé ce téléphone uniquement comme une machine d’émulation, je peux vous dire que le prix en vaut la peine. Il n’y a tout simplement aucun autre téléphone sur le marché actuellement capable de gérer les jeux et les émulateurs auxquels j’ai pu jouer pour cette revue de l’émulateur Asus ROG Phone 3. Si vous voulez un système portable capable de lire à peu près tout ce qui est disponible sur Android, c’est l’appareil que vous voulez.

Asus ROG Phone 3 Le meilleur téléphone pour les jeux en 2020.

Le ROG Phone 3 est le téléphone de jeu ultime avec un processeur overclocké, une autonomie de batterie incroyable, des boutons d’épaule et un écran 144Hz ultra-rapide.

Certes, il existe d’autres téléphones qui offrent des spécifications similaires. Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra récemment publié a un pedigree de spécifications similaire et dispose également d’un stockage extensible. Cependant, avec ce téléphone, vous abandonnerez la suite d’optimisation logicielle, les deux ports USB-C, les déclencheurs aériens et les autres aspects qui rendent le ROG Phone 3 unique. Vous dépenserez également un peu plus, car le Note 20 Ultra avec 512 Go de stockage commence à 1 449 $.

L’essentiel est que si vous voulez le meilleur des meilleurs, l’Asus ROG Phone 3 l’est. Ce n’est pas bon marché, mais les meilleurs appareils le sont rarement.