PUBG est le jeu de tir bien-aimé qui a rendu le genre à la mode Bataille royale dans le monde et il y a des années a balayé des millions de joueurs simultanés. Continue actuellement de récolter de bons chiffres et reste parmi les plus joués en Vapeur, bien que sa version Mobile c’est le plus prédominant.

Maintenant, les nouvelles viennent d’Asie lointaine, car un portail chinois a divulgué que PUBG 2.0 et PUBG Mobile 2.0 seraient en développement par Tencent. Ces suites amèneraient la franchise Battle Royale aux normes des nouvelles générations de matériel.

Espérons que ces versions sont mieux optimisées que PUBG est venu au début hahaha. Le lancement serait prévu pour le deuxième trimestre de 2022, comme l’a rapporté PlayerIGN sur Twitter. Plus de détails sont inconnus à ce sujet, sauf que le jeu croisé entre les plates-formes pourrait être un grand protagoniste.

#PUBG vient de confirmer qu’ils travaillent sur PUBG 2.0 et PUBG Mobile 2.0 Annonce mondiale bientôt? La chose secrète #ProjectXTRM de l’année dernière était un PUBGM2 depuis le début. Je savais que XTRM était un jeu mobile.

Je n’ai donc pas fait de vidéo de mise à jour dessus. J’étais tellement incliné quand je l’ai appris. pic.twitter.com/50hnX60epv – PlayerIGN (@PlayerIGN) 6 janvier 2021

