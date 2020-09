iOS 14 a été lancé au public la semaine dernière, mais le premier jailbreak est déjà disponible.

Les jailbreaks ont été beaucoup plus difficiles à trouver ces dernières années, mais l’outil checkra1n tire parti d’un exploit sur les anciens appareils iOS qui ne peuvent pas être corrigés.

Pour l’instant, seuls certains appareils iOS 14 et iPadOS 14 peuvent être jailbreakés à l’aide de l’outil, mais d’autres appareils seront pris en charge dans les semaines et les mois à venir.

L’approche «jardin clos» d’Apple vis-à-vis de son système d’exploitation mobile peut être une arme à double tranchant. D’une part, iOS est généralement beaucoup plus stable et sécurisé qu’Android et d’autres rivaux, car Apple gouverne l’App Store d’une main de fer, garantissant que les logiciels potentiellement malveillants ne parviennent jamais sur les téléphones ou tablettes de quiconque. En revanche, cela étouffe inévitablement la créativité et limite la variété des expériences disponibles sur iOS. C’est pourquoi le jailbreak a fait fureur au début de la vie de l’iPhone, mais ces dernières années, l’intérêt s’est considérablement réduit.

Non seulement les propriétaires d’iPhone et d’iPad étaient moins intéressés par le jailbreaker de leurs appareils, mais Apple a déployé beaucoup d’efforts pour rendre de plus en plus difficile pour les pirates de pirater iOS. La scène était pratiquement en sommeil jusqu’à la fin de l’année dernière, lorsqu’un exploit non patchable a été découvert, et le jailbreak qui en résulte fonctionne maintenant sur iOS 14.

Cette semaine, l’équipe derrière checkra1n a annoncé qu’une nouvelle version de son outil de jailbreaking est disponible avec la prise en charge de certains appareils iOS 14. Voici ce que l’équipe avait à dire à propos de la nouvelle version:

Dans iOS 14, Apple a ajouté une nouvelle atténuation à SEPOS sur A10 et supérieur (sauf sur les Apple TV et iBridge): si l’appareil a été démarré à partir du mode DFU et que Secure Enclave reçoit une demande de déchiffrement des données utilisateur, cela paniquera l’appareil. Étant donné que checkm8 ne nous donne pas le contrôle sur Secure Enclave, cette solution de contournement n’est pas anodine. Cependant, avec la vulnérabilité blackbird récemment publiée, nous pouvons prendre le contrôle de Secure Enclave sur A10 et A10X et désactiver cette atténuation. La prise en charge des appareils A10 et A10X est en cours d’élaboration et devrait être prête dans les semaines à venir. Nous ne savons pas encore si la même chose peut être faite pour les appareils dotés de la puce A11 avec cette vulnérabilité, mais nous publierons une autre déclaration une fois que nous en saurons plus.

C’est un exploit assez impressionnant, compte tenu du lancement d’iOS 14 et d’iPadOS 14 au public il y a moins d’une semaine. Si vous possédez l’un des appareils suivants avec la nouvelle mise à jour installée, vous pouvez utiliser checkra1n:

iPhone 6s, 6s Plus et SE

iPad 5e génération

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad Pro 1ère génération

Apple TV 4 et 4K

iBridge T2

Dans les semaines à venir, l’équipe prévoit d’ajouter la prise en charge de l’iPhone 7, de l’iPhone 7 Plus, de l’iPad de 6e génération, de l’iPad de 7e génération, de l’iPod touch 7 et de l’iPad Pro de 2e génération. On espère également que l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X seront éventuellement compatibles avec l’outil, mais ils disent qu’ils traiteront ces appareils «dans une déclaration future».

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.