Hier, l’alarme a été déclenchée par l’annonce de Lucasfilm Games, une division de la Guerres des étoiles, spécialisée dans les jeux vidéo. Cependant, cette annonce est venue sans jeux annoncés ou quoi que ce soit. Aujourd’hui, nous avons la nouvelle que le premier jeu auquel ils participeront n’est pas de Star Wars, mais d’Indiana Jones.

L’annonce a été faite par Bethesda, qui travaille avec Jeux et MachineGames Lucasfilm dans ce nouveau projet Indiana Jones. Publier dans Twitter Il était accompagné d’une bande-annonce contenant de nombreux objets rappelant l’archéologue d’action le plus célèbre du cinéma.

Apparemment, c’est encore un gros projet, puisque le producteur exécutif de ce jeu est lui-même Todd Howard, producteur de The Elder Scrolls: Skyrym et Fallout 4. Bien que le jeu n’en soit qu’à ses phases d’introduction et qu’il y ait de nombreuses années pour voir un contenu plus développé.

Le jeu viendrait exclusivement à PC-Xbox et laissez PlayStation, du fait de l’achat de Bethesda par Microsoft, qui donne l’exclusivité de ses jeux à son écosystème.

