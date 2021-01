Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Depuis qu’une mise à jour de Pokémon GO a porté le niveau maximum possible à 50 (auparavant 40) à la fin de l’année dernière, le désir d’atteindre le niveau maximum a conduit les joueurs du monde entier à une compétition pour savoir qui serait le premier. -attendu le niveau 50. Le jour est enfin arrivé, hier après des heures et des heures de jeu, le streamer FleeceKing est devenu la première personne au monde à atteindre le niveau 50 de Pokémon, mais son exploit malgré être bien mérité, il a été réalisé grâce à un peu aide fournie par Niantic, en raison d’un problème de progression dans le jeu.

Nous expliquerons plus en détail, il s’avère que les 10 derniers niveaux de Pokémon GO ne sont pas comme les autres, au lieu d’acquérir de l’expérience en attrapant des créatures, ces derniers niveaux obligent les joueurs à relever des défis spécifiques, du commerce avec d’autres joueurs à la capture de Pokémon en des circonstances spécifiques. Ce sont des tâches conçues pour ne pas se précipiter, car elles nécessitent généralement beaucoup de temps, par exemple l’une des conditions requises pour le niveau 49 est que les joueurs doivent envoyer 500 cadeaux à leurs amis. Il y a une limite d’un cadeau par ami par jour, ainsi qu’une limite de 200 amis par compte, donc cette exigence particulière est une tâche longue. Ou du moins, jusqu’à ce qu’un bug réinitialise complètement la progression des joueurs vers le niveau 49.

Ce fait a été rapporté par FleeceKing sur Twitter, où, en arrivant à l’aube, il a tweeté au compte d’aide du développeur Niantic à propos de la restauration complète de sa progression vers le niveau 49. Après cinq heures, le problème a été résolu, mais Niantic au lieu de restaurer la progression du joueur à l’endroit où il était avant que le bogue ne les pousse directement au niveau 49, selon Eurogamer.

FleeceKing s’est dit mal à l’aise avec la situation, car il aurait préféré qu’ils rétablissent ses progrès précédents au lieu de le conduire directement au niveau 49, mais malgré cela, il a profité de l’élan et s’est précipité pour atteindre le niveau 50, qu’il a atteint à 11 : 15 heures du matin, après toute une nuit éveillée.

