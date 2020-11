Apple utilisait des lecteurs d’empreintes digitales depuis 2013 pour accéder à des parties sécurisées de son iPhone et iPad, jusqu’à ce que l’iPhone X arrive pour tout changer dans son catalogue. Avec l’iPhone X, il n’y avait pas d’espace physique pour un Touch ID avant, Apple a donc profité de la circonstance pour lancer la reconnaissance faciale avancée sur ses téléphones. Face ID est arrivé et l’empreinte a cessé de compter.

Cependant, il semble qu’Apple cherche maintenant un moyen de ramener son Touch ID sans le placer sur le côté ou à l’arrière du téléphone. Apple le veut sur le devant, comme beaucoup d’autres lecteurs d’empreintes digitales sous l’écran qui inondent déjà le marché OLED. Et pour cela, ils font test de lumière infrarouge.

Lumière infrarouge à ondes courtes

Les fabricants réalisent diverses avancées dans les domaines qu’ils traitent, et ces avancées sont souvent brevetées si elles sont considérées comme des innovations en tant que telles. Le dernier d’Apple nous dit que les Américains étudient un système de détection d’empreintes digitales infrarouge pour les placer derrière les écrans de leurs téléphones portables.

On parlerait d’un lecteur optique d’empreintes digitales à lumière infrarouge “ondes courtes” qui pourrait devenir, s’il arrive sur le marché, le prochain Touch ID du fabricant de Cupertino. Manzana profiterait de son passage aux panneaux OLED de placer un lecteur d’empreintes digitales sous leurs écrans et de ramener le Touch ID qui a disparu de leurs téléphones, et plus tard de plusieurs de leurs iPad, en 2017.

Ainsi, Apple étudie la possibilité d’utiliser un capteur d’image sous l’écran de votre iPhone et utilisez la lumière infrarouge à ondes courtes pour “ éclairer ” l’empreinte digitale. Le capteur collecterait cette image et permettrait d’identifier le propriétaire de l’empreinte digitale. Nous verrons si ce nouveau Touch ID infrarouge arrive bientôt sur l’iPhone ou reste dans le domaine des brevets sans s’exécuter. Nous devrons attendre.

