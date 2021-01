Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le 21 janvier sort «Carreras Luna Negra», le premier mini-ensemble de Foyer, se compose de seulement 35 nouvelles cartes, qui seront liées à l’extension précédente et les cartes des deux versions, quitteront le cycle de jeu classifié en même temps.

Souviens-toi que Foyer Semblable à d’autres jeux de cartes à collectionner, il a un cycle de jeu et différents types d’années, pour garder certains objectifs dans le mode compétitif et en sortir d’autres, ce qui est la façon dont la plupart des joueurs vivent le jeu. Ce cycle maintient le jeu frais et les possibilités des jeux changent, pour garder l’intérêt des joueurs eux-mêmes.

Cette mini extension vise exactement cela, en introduisant de nouvelles stratégies et en favorisant un certain changement dans les decks du jeu. Mais le plus intéressant à propos de cette nouvelle version est que tous les joueurs, pour 15 dollars ou 2000 pièces d’or, pourront acheter toutes les cartes qui totalisent finalement 66 au total puisqu’il y aura 4 cartes légendaire (Que vous ne pouvez mettre 1 dans les decks), 1 épique (x2), 14 rare (x2) et enfin 16 commun(x2).

