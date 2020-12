Une marque chinoise bien connue lancera le premier smartphone avec une charge rapide de 120 W capable de charger la batterie en seulement 15 minutes.

Écrit par Nacho Castañón dans Mobile

Le premier téléphone mobile qui prendra au total 15 minutes pour se recharger est une réalité, et il vient de la main de Vivo. L’entreprise a dévoilé via Weibo l’iQOO 5, son nouveau smartphone avec Charge rapide de 120 W qui sera lancé sur le marché le 17 août.

Une technologie capable de chargez une batterie complète de 4000 mAh en seulement 15 minutes. Mais ce n’est pas la seule marque à avoir mis la main sur cette charge rapide, puisqu’en juin OPPO a également annoncé qu’elle travaillait sur un smartphone doté de cette fonctionnalité.

Vivo a également partagé une photo du nouveau iQOO 5, qui montre à la fois son recto et son verso (et que vous pouvez trouver sous ces lignes). Sur le devant il y a un écran AMOLED incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des lunettes extrêmement minces, plus un trou pour la caméra selfie dans le coin supérieur gauche.

Le Vivo iQOO 5 sera le premier téléphone à arriver sur le marché avec une charge rapide de 120W

Dans la zone arrière, en métal et en verre, se trouve le module de caméra dans le coin supérieur gauche, bien que pour le moment on ne sache pas quels capteurs il comprendra, bien que l’on s’attende à ce qu’il y en ait trois ou quatre. À l’intérieur, il devrait arriver avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865, avec la RAM LPDDR5 et le stockage flash UFS 3.1.

Les rumeurs suggèrent qu’il brillera également à l’intérieur une grosse batterie, avec la charge rapide de 120W susmentionnée. Cependant, on ne sait pas si cet appareil prendra également en charge le chargement sans fil. Quant au système d’exploitation, il arriverait avec Android 10 pré-installé.

Le nouveau Vivo iQOO 5 sera officiellement dévoilé prochainement 17 août en Chine, nous devrons donc attendre cette date pour savoir si elle atteindra également d’autres marchés, comme l’Europe.