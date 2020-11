Malgré le fait que la moitié de la planète est paralysée à cause de la pandémie causée par le coronavirus, la vérité est que le marché de la technologie est l’un des meilleurs pour résister à la tempête. Les lancements ont eu lieu à leur date, épargnant quelques difficultés techniques et humaines, et les feuilles de route de chaque marque se poursuivent sans pratiquement aucun changement.

Xiaomi pour 2021, par exemple, n’a que partiellement fui. La personne en charge, ou en charge, de dévoiler l’avenir de Xiaomi l’année prochaine a été Digital Chat Station, un filtre bien connu du marché de la technologie. Dans vos informations, vous trouverez, entre autres, l’arrivée du premier téléphone pliable de Xiaomi.

Des caméras cachées et pliantes et des charges rapides

Compte Digital Chat Station, comme nous l’avons dit, qui en 2021, nous verrons arriver le premier téléphone avec écran pliable au catalogue Xiaomi. Les rumeurs et les modèles rendus du téléphone éventuel ont repris les couvertures à plusieurs reprises mais il semble qu’il faudra attendre encore plus longtemps pour voir arriver la concurrence des responsables de la série Mi Mix. Série, d’ailleurs, qui ne recevra plus de modèles sous peu.

2021 est occupé pour Xiaomi, selon Digital Chat Station

Des informations sur caméras fonctionnant sous l’écran. Actuellement, le ZTE Axon 20 en a déjà un et il semble que Xiaomi travaille déjà sur son propre modèle. On devrait le voir arriver à nouveau sur le marché en 2021, même si on ne sait toujours pas quelle famille de téléphones de la firme chinoise sera chargée de les mettre en circulation. Et Xiaomi propose de nombreuses gammes et marques.

En ce qui concerne la charge rapide, qui dans le catalogue Xiaomi a actuellement un plafond de 120W (à bord d’un Xiaomi Mi 10 Ultra qui charge de 0 à 100 en 23 minutes), il semble que le record sera à nouveau battu. La fuite parle d’un modèle Xiaomi, encore une fois sans gamme ni marque pour son ajustement, charger sa batterie interne à rien de plus et pas moins de 200W.

Tout cela, et probablement plus, est ce que Xiaomi prépare pour la prochaine année 2021. Les progrès arrivent sur le marché de la main du géant chinois, nous verrons combien d’entre eux offrent une valeur différentielle par rapport à la concurrence, car cela ne l’a pas arrêté non plus. pas plus que l’année suivante.

Via | Weibo

