Depuis longtemps, nous parlons du développement et des dates possibles de l’arrivée de la première smartwatch OnePlus, mais malgré les multiples fuites et commentaires du directeur général de la société, en partie à cause de la situation COVID elle-même, nous sommes partis voir petit à petit comment les retards s’accumulaient.

Cependant, il semble que OnePlus travaille déjà sur l’arrivée imminente de Un autre appareil au poignet pour combler le vide jusque-là. Bien que selon les dernières fuites et rumeurs, ce ne sera pas une montre intelligente, mais un bracelet d’activité bon marché. Bien qu’il s’agisse d’une introduction moins agressive pour exploiter ce marché déjà bondé, il peut s’agir d’un pari trop restreint.

Un OnePlus Band légèrement décaféiné

De retour pour opter pour un nom très original, le OnePlus Band, est postulé comme un dispositif d’entrée tant pour les consommateurs que pour les entreprises, il n’est donc pas prévu que nous trouvions un groupe de sport particulièrement innovant. Et c’est que comme avancé d’Android Central, le bracelet ressemblera largement au Xiaomi Mi Band; bien que grâce au filtrage des Stufflistings sur Twitter, nous pouvons voir que le design passera par un écran taille légèrement plus grande et plus rectangulaire.

On s’attend donc à ce que le OnePlus Band utilise un écran AMOLED de type plat, avec quelques fonctionnalités de base telles que la résistance à l’eau et une autonomie de plusieurs jours. Quelque chose que vous obtiendrez évidemment en contournant un système d’exploitation de smartwatch complet comme Wear OS de Google, il sera donc intéressant de voir quelles fonctionnalités le groupe offrira.

Disponibilité et prix

Comme le OnePlus TV, tout indique que la société lancera ce nouvel appareil en Inde avant de s’étendre au reste du monde, où il devrait atteindre un prix de 40 dollars, le plaçant dans le segment intermédiaire des appareils portables, plus proche des appareils de marques comme Fitbit que d’autres entreprises chinoises.

Malheureusement, pour le moment aucune date de présentation possible n’est connue, en attendant que l’entreprise offre de nouveaux détails au cours du premier trimestre de l’année. Et c’est que bien que rien ne soit confirmé, OnePlus pourrait lancer ce tracker de fitness avec ses nouveaux téléphones OnePlus 9.