La dernière cérémonie de Les Game Awards Cela nous a laissé beaucoup de surprises, d’autres désagréments, mais surtout: cela nous a laissé beaucoup de publicités de jeux vidéo. Grâce à cela, nous obtenons une bande-annonce cinématographique du nouveau projet sur lequel il travaille BioWare et l’étude est en cours de développement d’un nouveau Mass Effect.

Jetez un œil à un nouveau chapitre … @BioWare est maintenant en début de production sur le prochain #MassEffect! pic.twitter.com/dPxS6zHRmx – Mass Effect (@masseffect) 11 décembre 2020

Cette année, il y avait pas mal de rumeurs sur une possible version remasterisée de la trilogie Mass Effect, qui serait plus tard confirmée par BioWare. Il n’y a pas d’autres détails sur cette série au-delà de sa première éventuelle en 2021.

Mais maintenant, avec ce teaser, non seulement le retour de la saga est confirmé avec sa remasterisation, mais aussi un nouveau jeu complet qui suivra cette histoire de science-fiction bien connue. Pour le moment, le jeu en est à un stade précoce de développement, donc aucune date n’a été donnée à laquelle ce titre pourrait arriver sur le marché.

La bande-annonce nous montre avec de superbes graphismes une planète enneigée où l’on peut voir un personnage encapuchonné, il s’accroupit et on voit qu’il ramasse un artefact avec une marque familière, le N7. Puis on découvre que le personnage correspond à Liara, l’un des protagonistes classiques de la saga. On espère que ce titre pourra relancer cette histoire spatiale et récupérer les fans déçus d’Andromeda, le jeu de 2017 et le dernier de la saga, qui était considéré comme un échec tant au niveau des ventes que pour les fans.

