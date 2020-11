Jim Ryan affirme qu’il ne possédait pas la console avant son lancement, malgré sa portée.

Le 12 novembre, la PlayStation 5 a été créée dans des pays comme le Japon et les États-Unis. Une attente de plusieurs mois à compter de l’annonce de sa date, même pour la sienne Jim Ryan, actuel président et PDG de PlayStation. Et c’est que, contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, le leader de la marque n’a pas tiré de gallons pour avoir une PS5 à la maison avant tout le monde. Tout ça, pour mener par l’exemple avant son lancement.

Dans une interview la semaine dernière pour le magazine GQ, le responsable de PlayStation a évoqué divers sujets, de la possibilité d’augmenter le catalogue PS Plus Collection, à sa stratégie de lancement, en pariant sur de nouvelles sagas et de grandes sorties. Et, aussi, il a laissé tomber ce détail des plus curieux, qui fait la une des journaux. Interrogé sur son jeu de lancement préféré pour créer la génération, Jim Ryan a répondu à ce qui suit:

Vous devez donner l’exemple avec ces choses Jim Ryan“Miles Morales, sans aucun doute […] Je viens de recevoir ma PS5 à la maison. J’ai beaucoup joué à ces jeux au bureau, mais un week-end chargé m’attend [con la consola]”Cela a éveillé la curiosité de l’intervieweur, qui s’est demandé si lui-même président de PlayStation Il n’avait pas pu utiliser son influence pour obtenir la console auparavant, ce qui a suscité cette réponse: “Vous devez donner l’exemple avec ces choses », a déclaré Jim Ryan.

Obtenir un lancement PlayStation 5 a été une tâche ardue pour de nombreuses personnes Et même si nous doutons que Jim Ryan ait dû se battre pour une réserve, il s’agit toujours d’une action louable de la part de l’exécutif. Oui un fait très curieux, tout soit dit. Dans tous les cas, si vous n’avez pas eu de chance quand il s’agit d’obtenir la console, chez 3DJuegos nous vous invitons à revoir notre analyse de PlayStation 5, ainsi que ces impressions du contrôleur DualSense, afin que vous sachiez ce qu’il offre.

En savoir plus: PlayStation 5, PS5, Jim Ryan et PlayStation.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');