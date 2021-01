Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/01/2021 10:18 am

Avec Noël et le Jour des Trois Rois dans le passé, il ne fait aucun doute que le Playstation 5 C’était l’un des cadeaux les plus recherchés cette saison. Parce que beaucoup n’ont pas eu l’occasion de profiter de cette console en raison du nombre limité d’unités disponibles, cela a provoqué un certain nombre de blagues sur Internet. Maintenant, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, C’est devenu un mème à cause de la façon dont il prononce PlayStation 5.

Lors d’une récente conférence, le président a été chargé de lire un dessin animé sur les effets du COVID-19 sur les achats de Noël, en particulier le jour des Trois Rois. C’était ici où, Au lieu de dire PlayStation 5, le président dit: “Playsion 5”. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

PAS DE MAMES, C’EST MON PRESI AMLO. # Playsion5 Cc @fchinchot pic.twitter.com/KUnLrJwUiv – Lego (@enriquelego) 7 janvier 2021

Ci-dessous vous pouvez lire le dessin animé de l’artiste Patricio:

De cette façon, plusieurs personnes se sont moquées de la façon dont le président prononçait PlayStation 5. Espérons qu’à l’avenir, le nom de la console ne changera pas dans notre région en “Playsion 5”. Dans des sujets connexes, quelqu’un a créé une PS4 portable. De même, plusieurs modèles de la PS4 ont été abandonnés au Japon.

Quelqu’un d’autre a-t-il vu le rapport du matin ?? LOL Désolé @sony mais amlo a déjà renommé la PlayStation 5 pic.twitter.com/cJEB2EuMoj – Jorge Tamez (@tamezjorge) 7 janvier 2021

