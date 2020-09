Le prix de la PS5 était «considérablement» plus élevé que celui de la Xbox Series X, selon un nouveau rapport.

Sony n’a pas encore annoncé les détails de disponibilité pour les deux consoles PS5. La société aurait réduit les prix de ses modèles PlayStation 5 en réponse à la structure de prix agressive de Microsoft pour les consoles Xbox 2020.

La PS5 coûtera supposément 499 $, tandis que la PS5 Digital Edition coûtera 399 $.

Sony a déclaré publiquement plus tôt cette semaine qu’il ne publierait aucune nouvelle information sur la PS5 cette semaine, contrairement à ce que les rumeurs disaient. Mais cela n’avait guère d’importance puisque Microsoft a décroché une autre victoire dans sa bataille de console de nouvelle génération avec Sony. Lorsque les fuites ont chuté il y a quelques jours montrant la Xbox Series X et le prix supposé, Microsoft a pris une décision inattendue. La société a confirmé que les rapports étaient réels. C’était le design de la série S qui figurait dans plusieurs rapports, et le prix de 299 $ était exact. Dans les jours qui ont suivi, Microsoft a révélé que la série X coûterait 499 $ et que les deux consoles seront expédiées le 10 novembre. Plus important encore, les précommandes commenceront le 22 septembre, avec le support Xbox All Access sur de nombreux autres marchés. Sony n’a rien fait en réponse.

On ne sait pas quand Sony dévoilera la structure de prix de la PS5 Digital Edition et de la PS5, mais Sony ne peut pas se permettre de retarder l’annonce trop longtemps. Les précommandes Xbox commencent le 22 septembre et Sony devrait au moins dire aux acheteurs potentiels combien coûteront les consoles PS5 d’ici là. Si vous êtes un fan fidèle de PlayStation et que vous prévoyez d’acheter la nouvelle PS5, quel que soit le prix, vous devez tout de même remercier Microsoft d’avoir annoncé le prix de la Xbox Series X. Microsoft vient peut-être de vous faire économiser de l’argent, obligeant Sony à modifier les prix structure pour les consoles PS5. La PS5 régulière était «considérablement» plus chère que la série X, selon de nouvelles fuites.

Nous discutons des rumeurs sur les coûts de la PS5 et de la Xbox depuis des mois maintenant, et 499 $ semblaient être le point idéal pour les deux consoles. C’est plus cher que les consoles de la génération précédente, et cela pourrait être un obstacle sérieux pour de nombreux joueurs pendant la pandémie de coronavirus et la crise économique. Mais cela ressemble également à un prix raisonnable pour les mises à niveau impressionnantes que les deux plates-formes obtiendront. Le processeur, le GPU et les disques SSD devraient offrir une amélioration considérable des performances par rapport à la Xbox One X et à la PS4 Pro. Même la série S sera plus rapide que les modèles de l’ancienne génération. Obtenir un PC de jeu pour le même prix est une tâche difficile. Ces disques SSD rapides seraient très chers.

Une source a déclaré à GameReactor que lorsque les détails du lancement de la série X ont été révélés, le prix de la PS5 était «considérablement» plus cher. On ne sait pas ce que cela signifie une fois traduit en dollars américains, car la source n’a pas mentionné de chiffre. Le blog a émis l’hypothèse que l’édition numérique aurait pu égaler le coût de la série X, tandis que la PS5 standard coûterait 50 à 100 dollars plus chère que la série X. Une PS5 à 549 dollars ou 599 dollars serait une vente plus difficile que la Xbox Series X, en particulier. maintenant que Microsoft a cette série S à 299 $ pour les acheteurs.

Le même blog a noté qu’il avait entendu d’autres sources que Sony avait décidé de réduire le prix de la PS5 en réponse à l’annonce de Microsoft. En conséquence, Sony envisage de vendre la PS5 régulière pour 499 $, ce qui correspondrait au prix de la série X. L’édition numérique PS5 coûterait 399 $. C’est toujours 100 $ de plus que la série S, mais beaucoup conviendront que les 100 $ supplémentaires en valent la peine. La console sans disque offrirait les mêmes spécifications que le modèle régulier et obtiendrait la même gamme de jeux propriétaires.

Combien de J’aime et de RT peuvent-ils obtenir? Pointé!! 👀🙌🏾 Les bannières # PS5 et #PlayHasNoLimits dans mon magasin local EB Games Australia viennent de s’afficher à partir d’aujourd’hui, vendredi 11 septembre! Banlieue est de Melbourne, Australie. @EBGamesAus @ geronimo_73 @ PS5 uniquement pic.twitter.com/iSDPwRmQ33 – Daniel Barker (@ DanielBarker21) 11 septembre 2020

Ces informations ne sont pas officielles et nous devrons attendre que Sony confirme ces prix. Et l’image floue ci-dessus semble suggérer que Sony révélera bientôt les détails de la disponibilité de la PS5. Vendredi, un fan de PlayStation a capturé l’image dans un magasin local en Australie, alors que les images marketing pour la PS5 et divers accessoires ont augmenté.

