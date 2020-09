L’un des accessoires Xbox Series X et Series S les plus attendus est le lecteur externe personnalisé qui prendra en charge les mêmes vitesses que le stockage interne.

La carte d’extension de stockage Seagate pour Xbox sera lancée pendant la saison des vacances, mais le fabricant de mémoire n’a pas encore révélé son prix officiel.

Une fuite du Royaume-Uni révèle que le SSD de 1 To pourrait coûter plus de la moitié moins cher que la Xbox Series S.

Microsoft a lancé mardi les précommandes Xbox Series X et Series S dans le monde entier après que la société ait révélé divers accessoires disponibles aux joueurs le premier jour. La liste des nouveaux gadgets comprend une nouvelle option de couleur pour les contrôleurs sans fil et une nouvelle batterie rechargeable USB-C. Mais l’accessoire Xbox que certains joueurs veulent le plus n’a toujours pas de prix, car ni Microsoft ni Seagate ne sont prêts à le révéler. C’est la carte d’extension de stockage pour Xbox Series X et Series S, qui donne à la nouvelle Xbox un avantage considérable par rapport à la PS5.

Mardi, le prix du disque SSD rapide qui s’insère dans le port personnalisé des nouvelles consoles a finalement fui.

Les modèles PS5 et Xbox Series reposent sur des disques SSD personnalisés qui prennent en charge des vitesses plus rapides que la plupart des ordinateurs, la PS5 ayant un avantage significatif sur la Xbox. Mais Microsoft a un avantage de stockage qui lui est propre, qui pourrait être bien plus important que la vitesse théorique maximale. C’est la facilité d’utilisation offerte par ses cartes d’extension de stockage.

Microsoft et Sony ont clairement indiqué qu’ils prendraient en charge les disques durs et SSD ordinaires, qui peuvent exécuter des jeux plus anciens – jeux PS4 pour la PS5 ou tout jeu Xbox, Xbox 360 ou Xbox One pour les séries X et S.Mais les jeux qui prennent L’avantage du processeur, du GPU et du SSD plus rapides des nouvelles consoles nécessitera l’accès à un stockage rapide sur les deux plates-formes. Cela signifie qu’ils doivent être installés sur le disque interne ou sur des options de stockage externe rapides.

De gauche à droite: carte d’extension de stockage, console Xbox Series X et contrôleur Xbox. Source de l’image: Seagate

Les nouveaux modèles Xbox sont livrés avec un port unique qui prend ces cartes Seagate dans l’image ci-dessus. Le port prend en charge la même vitesse que le lecteur interne, ce qui signifie que vous pouvez facilement étendre la mémoire de 512 Go de la série S ou le stockage de 1 To de la série X avec des cartes d’extension supplémentaires de 1 To. Ces cartes sont remplaçables à chaud, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de redémarrer la console pour accéder à leur contenu sur votre Xbox de nouvelle génération.

Sony n’a pas encore annoncé quels SSD s’intégreront dans la baie SSD de la PS5 ou la vitesse dont ils ont besoin pour prendre en charge les jeux PS5. Et on ne sait toujours pas à quel point il sera facile pour les utilisateurs d’ajouter ces disques SSD externes à la console.

Seagate est le seul fabricant de disques externes Xbox personnalisés pour le moment, et la société n’a pas annoncé les détails de disponibilité de la solution de stockage, à l’exception de la date de lancement insaisissable «vacances 2020». Les membres du forum ResetEra ont découvert le prix britannique de l’accessoire. Ils citent une liste de Smyths Toys Superstore dans la région qui révèle un prix de 159 £ (202 $) pour le lecteur de 1 To.

Ce prix comprend les taxes, donc une conversion directe ne nous donnera pas le prix américain. Mais le prix semble être conforme aux estimations précédentes et relativement abordable pour un lecteur personnalisé prenant en charge des vitesses de 2,4 Go / s. Là encore, cela représente les deux tiers de ce que vous paieriez pour une Xbox Series S, donc tout le monde ne sera pas ravi.

Le seul SSD qui pourrait fonctionner avec la PS5 est le Samsung 980 PRO récemment annoncé, dont les capacités vont de 250 Go à 2 To. La version 1 To coûtera 229,99 $.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.