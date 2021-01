Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

En ce moment dans Vapeur il y a une offre d’un 80% du prix initial pour Ea PlayCoûtant moins d’un dollar pour s’abonner, ce service inconnu contient tous les titres les plus joués de la société et les démos de ces jeux peuvent être essayées, ainsi que des réalisations spéciales et des récompenses du service. Il est à noter que l’offre est uniquement pendant la premier mois et l’offre persiste jusqu’à 9 mars de cette année.

L’entreprise envisage de lancer son propre accord avec Xbox Game Pass pour PC, la réduction peut donc être juste un coup de pub en attendant que les nouveaux joueurs apprennent à connaître la plate-forme et souhaitent conserver un abonnement actif.

Les jeux les plus connus de Ea sont des voitures de sport, en particulier la franchise de Fifa, qui est connu pour offrir peu d’améliorations par rapport à ses versions précédentes, donc un service qui vous permet de jouer aux nouveaux titres, mais pas nécessairement de les acheter, est une bonne nouvelle.

(La source)

