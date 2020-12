Contrôlez ce qui se passe dans votre maison pendant votre absence, la mise en place d’un système de sécurité n’a jamais été aussi simple.

Vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour mettre en place un système de sécurité domestique complet. Caméras IP, de petites caméras de surveillance, peuvent vous aider à surveiller ce qui se passe lorsque vous n’êtes pas en forme simple et bon marché.

Sur AliExpress, nous pouvons trouver deux des caméras de surveillance de Xiaomi proposées. Qu’elles soient intérieures ou extérieures, elles sont proposées à prix réduit. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Yi Cam 1080p Intérieur: cette petite caméra pourra pivoter vers le haut, le bas, la gauche et la droite sans aucun problème. Il a un angle de vision horizontal de 360 ​​° et un angle vertical de 115 ° pour capturer tout ce qui se passe. De plus, vous pouvez enregistrer dans Résolution 1080p, également de nuit grâce à son système de vision nocturne.Yi Cam 1080p en plein air: dans ce cas, nous parlons d'une caméra conçue pour l'extérieur. Il arrive prêt à résister à la pluie, aux chutes de neige et aux températures très élevées. Il intègre un détecteur de mouvement à activer avant toute activité, vous pourrez voir le image en direct depuis votre mobile ou ordinateur. Comme notre exemple précédent, vous enregistrerez dans Résolution 1080p.