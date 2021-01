Au cours des deux derniers mois, il y a eu une hausse significative du prix des cartes graphiques ce qui, a priori, semblait difficile à comprendre. Oui, au début cela semblait surprenant, nous ne pouvions pas assimiler à quel point la quasi-totalité du stock de la série RTX 20 et la plupart des AMD Radeon RX avaient été épuisés, mais nous avons juste besoin d’un peu de contexte.

La crypto-monnaie star, Bitcoin, a vécu la dernière ligne droite de 2020 énorme croissance, à tel point qu’il a franchi la barre des 20 000 $, et a déclenché une nouvelle fièvre pour ce type d’actifs qui a de nouveau éveillé l’intérêt des mineurs. Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse qui existe actuellement, a été stimulée par cette augmentation du Bitcoin, et ce Cela a rendu l’exploitation minière très rentable.

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, Ethereum peut être très bien exploité à l’aide de cartes graphiques, un détail qui fait que l’histoire se raconte, et il est très facile de comprendre pourquoi le prix des cartes graphiques a grimpé en flèche.

En écrivant cet article, j’ai jeté un coup d’œil aux principaux détaillants espagnols dédiés au secteur de la technologie, et la situation surmonte l’absurde, à tel point qu’il est pratiquement impossible de trouver une carte graphique bas-milieu de gamme, ou supérieure, disponible. En effet, presque tous les modèles sont épuisés, quelle que soit la série ou la génération, seules les solutions graphiques bas de gamme qui n’ont aucune valeur à saper sont enregistrées.

Le prix des cartes graphiques prédit une 2021 compliquée

Et pas seulement à cause de la forte demande qui vient des mineurs de crypto-monnaie, mais aussi parce que capacité productive des grands acteurs du secteur des semi-conducteurs, tels que TSMC et Samsung, ne suffit pas à couvrir de manière optimale les besoins réels de NVIDIA et d’AMD.

A cette forte demande et aux problèmes de production, il faut également ajouter les problèmes que posent les spéculateurs et les revendeurs, qui n’hésitent pas à acheter des cartes graphiques, des processeurs, des consoles et tout produit technologique à très faible niveau de disponibilité histoire de pouvoir vider le stock et faire fortune en les revendant à des prix bien plus chers. Pensez-vous que j’exagère? Faites le tour des principales plates-formes d’occasion et recherchez de nouvelles cartes graphiques, telles que les RX 6800 et RTX 3080, qui vont être une surprise.

La situation ne semble pas du tout bonne pour cette année que nous venons de publier. Samsung et TSMC ils ne pourront pas augmenter leur capacité de production pour répondre à la forte demande qui sévit sur le marché des cartes graphiques, ni à court ni à moyen terme, et l’intérêt pour les crypto-monnaies ne va pas diminuer tant qu’elles restent rentables, ce qui signifie que la demande des mineurs restera élevé jusqu’à ce que le Bitcoin subisse une nouvelle crevaison, et que le prix des cartes graphiques ne cessera d’augmenter tant que cela ne se produira pas.

Nous nous trouvons, en ce moment, dans une situation intenable. J’ai vu des unités du RX 570, une carte graphique devenue disponible pour 120 euros, avec un prix de vente gonflé à 414 euros, et le marché de l’occasion est devenu fou. Le prix des cartes graphiques a atteint un niveau prohibitif à tous ses niveaux, et sous tous ses aspects, donc pour le moment, le mieux que nous puissions faire est de nous armer de patience et de continuer à utiliser notre carte graphique.

Si vous n’avez pas d’autre option et que vous avez besoin d’acheter une carte graphique, je vous invite à revoir ce guide des modèles d’occasion à bon prix que nous avons récemment publié. Les prix de certains de ces modèles ont à peine changé parce qu’ils ne sont pas rentables pour les miens.