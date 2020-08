Mise à jour, 28 août 2020 (15h00 HE): Une source anonyme parlant avec XDA-Developers a fait une nouvelle réclamation pour ce que pourrait être le prix du LG Wing. Selon la source, le LG Wing pourrait coûter 1000 dollars aux États-Unis lors de son lancement plus tard cette année.

La source n’avait rien d’autre à confirmer sur l’appareil, bien qu’elle ait affirmé que les vidéos que nous avons partagées ici et ici sont légitimes. De plus, ce que dit la source n’annule pas nécessairement les rumeurs de prix discutées ci-dessous dans l’article original. Ce ne serait pas la première fois que LG commercialisera un appareil beaucoup moins cher dans un pays que dans un autre.

Article original, 26 août 2020 (05 h 08 HE): Le concept LG Wing est peut-être la preuve que la firme coréenne entre dans une autre de ses phases de conception folles, mais cette ingéniosité peut avoir un coût pour les consommateurs.

Selon un rapport de la publication sud-coréenne Herald Corp (via l’utilisateur de Twitter Sleepy Kuma), le prix du LG Wing pourrait être d’environ 1,9 million de wons coréens (~ 1600 USD) sur son marché domestique, ce qui en ferait probablement le smartphone le plus cher de LG à ce jour.

Prix ​​LG Wing: Aïe, mon portefeuille

Pour mettre son prix supposé en perspective, le LG Wing peut être plus cher que le Samsung Galaxy Z Flip de 1,49 million de wons coréens (~ 1260 $) et le Galaxy Note 20 Ultra de 1,45 million de wons coréens (~ 1220 $). Notamment, le prix de ce dernier aux États-Unis est ~ 70 $ de plus que son autocollant sud-coréen, ce qui pourrait indiquer une prime plus élevée pour la LG Wing si elle était lancée aux États-Unis.

Exclusif: Un premier regard sur le LG Wing avec son double écran sinueux

La source de la publication suggère que la présence du deuxième écran et le désir de LG de rendre le téléphone fin et léger entraînera une forte augmentation du prix. Nous imaginons que la nouvelle configuration de torsion du deuxième écran ajoute également un peu plus à ces coûts.

Bien que la conception à double écran rotatif de la LG Wing vise à améliorer le multitâche, en donnant aux utilisateurs un écran sur lequel taper et un autre pour afficher les applications en cours d’exécution, ce serait un prix exorbitant à payer pour une conception non éprouvée. Mais ce n’est rien que LG n’ait jamais fait auparavant. La société n’est pas étrangère à la mise sur le marché de nouveaux modèles, tels que les gammes LG G5 et G Flex, même s’ils ne sont pas bien accueillis par la critique ou le public.

Herald Corp pense que l’aile LG pourrait faire ses débuts en Corée du Sud dès la fin septembre avec un lancement au plus tard en octobre. Une date et un prix de sortie concrets n’ont pas encore été confirmés.