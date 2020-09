Une liste Amazon a révélé le prix du OnePlus 8T avant son lancement, suggérant que le téléphone sera beaucoup moins cher que prévu.

Le OnePlus 8T devrait fournir plusieurs mises à niveau matérielles par rapport au OnePlus 8, notamment un processeur plus rapide, un écran à taux de rafraîchissement élevé et une charge plus rapide.

Le combiné ne coûtera que 599 € en Europe, soit 599 $ aux États-Unis.

OnePlus a confirmé que la série OnePlus 8T sera lancée le 14 octobre, ce qui pourrait s’avérer être une date de lancement malheureuse. La série iPhone 12 pourrait être dévoilée le 13 octobre ou le 14 octobre, selon une fuite récente. Apple annoncera bientôt son événement de presse iPhone 12, et si la fuite s’avère exacte, OnePlus devra peut-être reconsidérer le lancement du OnePlus 8T.

Là encore, peu importe le moment où OnePlus annonce son prochain produit phare, compte tenu de la régularité des fuites des téléphones OnePlus. Le OnePlus 8T n’est pas différent, et une nouvelle fuite nous donne le prix présumé du prochain combiné premium. Et si les informations sont exactes, nous recherchons d’excellentes nouvelles pour les fans de OnePlus.

Le fabricant chinois de smartphones a démarré son activité avec des téléphones «phare». C’étaient des challengers iPhone et Android dont le prix était bien inférieur à celui de leurs homologues. OnePlus a fait plusieurs compromis sous son slogan «Never Settle» pour maintenir le prix plus bas que ses concurrents. Mais chaque nouvelle itération du combiné OnePlus apportait un téléphone plus raffiné, prêt à offrir de meilleures fonctionnalités et moins de compromis. Comme les téléphones étaient dotés de capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran, de conceptions tout écran, de chargement sans fil et de résistance à l’eau et à la poussière, le prix a augmenté. Les tueurs phares ont soudain manqué de leur avantage le plus significatif sur la concurrence: des prix bas.

Le OnePlus 8 est toujours plus abordable que les autres produits phares de la 5G, mais il commence à 699 $ aux États-Unis, le OnePlus 8 Pro au prix de 899 $. Le OnePlus 8 Pro le plus puissant coûte 999 $, ce qui correspond à des offres similaires d’Apple et de Samsung.

Il dit que le téléphone sera disponible à partir du 20 octobre, le lancement est le 14 octobre. Ce qui est bizarre: le OnePlus 8 coûte 649 € en Europe pour 8 + 128 Go, comment le OnePlus 8T peut-il coûter 599 €, soit 50 € de moins? Le prix sera-t-il vraiment aussi bon ou une erreur d’Amazon? Sensationnel. – Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 22 septembre 2020

Le OnePlus 8T pourrait être plus abordable que celui lorsqu’il arrivera en magasin le mois prochain. Leaker Ishan Agarwal a partagé les listes d’Amazon Allemagne pour le OnePlus 8T avec 91Mobiles qui montrent que la version 8 Go / 128 Go OnePlus 8T coûtera 599 € en Europe. C’est un prix incroyable pour un téléphone Snapdragon 865+ prenant en charge la connectivité 5G, et il est 100 € moins cher que le prix initial du OnePlus 8 dans la région. Le OnePlus 8 le plus abordable s’est vendu 699 € en Europe et 699 $ aux États-Unis. Il se vend désormais 649 € dans toute l’Europe, après une réduction de 50 €.

La configuration OnePlus 8T avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera 699 € dans l’UE, selon la même fuite. En supposant que les chiffres soient exacts, le OnePlus 8T pourrait commencer à 599 $ aux États-Unis, la version la plus chère au prix de 699 $. Gardons à l’esprit qu’Amazon publie parfois des listes de produits inédits qui manquent d’informations officielles.

En plus de la bosse du processeur sur Snapdragon 865+, le OnePlus 8T aura également un écran 120 Hz. Plus intéressant encore, le téléphone devrait également prendre en charge 65W Super Warp Charge, qui chargera la batterie de 4500 mAh beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Ces mises à niveau matérielles rendent le prix de départ de 599 $ encore plus attrayant. Et si ce prix est exact, OnePlus ne se souciera peut-être même pas si son événement de lancement entre en conflit avec l’annonce de l’iPhone 12.

