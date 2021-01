Obtenez deux des accessoires portables que nous vous recommandons le plus.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à AliExpress, vous avez la possibilité de prendre l’une des montres intelligentes que nous avons le plus recommandées, la Amazfit GTS, pour seulement 87 euros avec le coupon 10 janv.. Il est également à votre portée et avec une réduction le populaire Xiaomi Mi Band 5, vous n’aurez qu’à payer 25 euros.

Si vous cherchez un portable mais que vous ne voulez pas dépenser trop, vous avez de la chance. Nous vous apportons deux options assez différentes, mais qui coïncident pour avoir un prix très attractif. Avec les offres AliExpress, vous pouvez habiller votre poupée avec la meilleure technologie.

Xiaomi Mi Band 5: le bracelet Xiaomi a un écran AMOLED couleur qui atteint 1,2 pouces. Il est conçu pour les amateurs d’exercice, livré avec 11 modes sportifs: vélo d’exercice, machine elliptique, tapis roulant, aviron, yoga, corde, course à pied, cyclisme, natation, marche et entraînement gratuit. De plus, il intègre un capteur de fréquence cardiaque et un capteur capable de mesurer le tension artérielle. Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi Band 5Amazfit GTS: la montre intelligente de la firme chinoise arrive avec un beau design rappelant l’Apple Watch. Profite de un écran AMOLED de 1,65 pouces et une densité de 340 pixels par pouce. Il est étanche, vous pouvez le submerger sans problème, et sa batterie promet jusqu’à 14 jours d’utilisation. Acheter sur AliExpress: Amazfit GTS Pour très peu: le POCO M3 baisse de prix et ne coûte que 100 euros