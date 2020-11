Tinder sait puissant. Mais tout pouvoir a une responsabilité et, dans ce cas, il va de pair avec la sécurité et la confidentialité. L’application de rencontres a souhaité faire le point sur tout ce qu’elle a fait pour améliorer la relation des utilisateurs au sein de son écosystème, assurer leur bon comportement et garantir la confidentialité sur Tinder.

Ce n’est pas pour moins, Tinder est en fait l’application qui génère le plus de revenus au sein de l’Apple Store; près de 30 millions de dollars rien qu’en septembre, juste en dessous de Disney Plus. Bien que cela ne prenne pas en compte tout l’univers de Match and Swipe contrôlé par la matrice de l’application de rencontres: Match.com regroupant l’activité de plus de 45 applications dans le secteur –Meetic, Hinge, Match ou, bien sûr, Tinder–.

Quoi qu’il en soit, la reine des rencontres en ligne a maintenant plus de 6,6 millions d’utilisateurs dans le monde, répartis dans 40 langues différentes et 190 pays différents. Et il n’a pas non plus été indifférent à la pandémie de coronavirus. «Quand le Covid-19 a mis fin à la vie sociale des gens, Tinder était un grand soutien», soulignent-ils.

Il n’est pas clair comment le verrouillage a affecté l’activité globale de l’application, mais

Alors que certains ont fui l’application par peur de contagion, d’autres ont jeté le reste dans leur vie sociale limitée à l’environnement en ligne. L’Espagne a été l’un des pays qui a le plus augmenté l’utilisation de l’application – principalement des conversations – pendant la détention. 30% de plus qui, en plus, ont également augmenté sa durée. Après l’Espagne, la France ou le Royaume-Uni ont suivi. «La vie numérique est devenue un élément important de la vision sociale des gens», ajoutent-ils depuis l’application. Et maintenant plus que jamais.

Et à mesure que la vie en ligne augmente, a été contraint d’augmenter les mesures de sécurité et de confidentialité de Tinder. Le harcèlement sexuel n’est pas passé dans les applications de rencontres; Étant, à l’heure actuelle, l’un des rares moyens de rencontrer de nouvelles personnes – qu’elles aient un intérêt sexuel ou non -, le problème s’est déplacé dans le monde des applications.

Déjà en 2017, le Rapport sur les crimes contre la liberté et l’indemnisation sexuelle du ministère de l’Intérieur signalait dans ses conclusions un rebond de la série historique des crimes sexuels initiée par contact par la technologie. Pas nécessairement des applications de rencontres, mais aussi dans le même groupe. Le propre président de Bumble, une autre des applications de l’écosystème, déclare cette même année que “sans aucun doute, il y a des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel«Grâce à des applications de rencontres, leur conception est ce que je devrais limiter à ce stade.

Qu’ont fait les mesures de confidentialité de Tinder pour cela?

Dans le cas de Tinder, et selon les mots du chef de la sécurité et du produit Rory Kozol, “vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à tout moment et moins si c’est en dehors de Tinder, mais nous pouvons mettre tout le monde à l’aise à l’intérieur de l’application ».

“Contrairement à Facebook, nous n’avons pas de personnes qui sont sur l’application depuis longtemps, donc il est plus qu’important de se sentir en sécurité sur Tinder.”

Pour cela, et pendant longtemps dans le monde, Tinder a été contraint d’ajouter quelques règles de comportement. Une sorte de code de conduite qui, en fait, a augmenté ses vues ces derniers mois de 57%. Parallèlement à cela, les règles de confirmation obligatoires pour la création d’un profil.

Depuis cette année, et uniquement disponible dans certains pays, Tinder a ajouté l’option “Security Center”; à ne pas confondre avec son alerte voyageurs disponible principalement pour la communauté LGTBI + en cas de voyage dans un pays contre leur sexualité. Son arrivée en Espagne devrait avoir lieu au cours des premiers mois de l’année prochaine. La nouvelle option met à la disposition des utilisateurs une longue liste de tests, de conseils, d’articles et de documentation sur la sécurité et la confidentialité. Un point que l’entreprise a dû augmenter après l’arrivée de la vidéo dans l’application, qu’elle ne considère pas comme un élément de sécurité en soi, mais comme un moyen d’accroître la confiance.

“Cela aide d’avoir plus de confiance dans les gens que vous rencontrez sur Tinder et de se voir ensuite en personne”, soulignent-ils. “Mais cela implique aussi qu’il faut contrôler que le bon comportement est maintenu avec cette option. Depuis le début de l’été, et peut-être un peu tard pour les pires mois de confinement, Tinder a ajouté l’option d’appels vidéo dans les chats qui indiquent déjà un succès .

Parallèlement à cela, le déjà traditionnel “Rapport” de longue date sur la confidentialité de Tinder pour signaler une mauvaise conduite par quelqu’un dans l’application. Un mélange d’IA et de main humaine qui détermine si les limites ont été franchies. De même, dans l’application de rencontres, si des mots ou des comportements inappropriés sont identifiés à plusieurs reprises, l’utilisateur en question sera informé de rectifier. Si vous l’ignorez, votre profil sera supprimé. Même ainsi, et comme il y a tout dans ce monde, ce sont les destinataires des messages offensants qui décident si le comportement de l’autre les dérange; cela vous permet d’annuler ou de supprimer des commentaires. Depuis l’introduction de cette option, Tinder a enregistré une augmentation de 37% des signalements de harcèlement; ce qui implique que, malgré tout, la poursuite active du harcèlement est toujours nécessaire et le silence continue d’être un gros problème.